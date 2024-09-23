強制猥褻、性侵同居人未滿14歲女兒 桃園惡狼重判10年

桃園市林姓男子強行猥褻、性侵同居女友未滿14歲女兒，桃園地院審理後判處應執行有期徒刑10年。（記者余瑞仁攝）

2024/09/23 18:43

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市一名林姓男子與女友同居，卻趁女友出門上班時，多次侵犯其未滿14歲的女兒，造成少女身心受創、求助心理醫師，少女母親獲悉後憤而報警提告。桃園地院審結，將林男依對未滿14歲之女子犯強制性交等2罪，判處應執行有期徒刑10年重刑。

判決指出，林男於2015年間與當時未滿14歲的少女母親同居，卻趁著一早載送女友上班後買早餐回家之際，進入當時就讀國小6年級的少女房間，不顧少女抗拒、脫下其衣物撫摸其胸部、下體加以猥褻；1年後少女母親賣掉住處、帶著兒女搬到他處居住，林男卻於少女就讀國中1年級某日，闖入少女房間內違反其意願性侵得逞，結束後林男發現少女下體流血，還要她用衛生棉鋪墊。

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少女因遭林男性侵罹患憂鬱症就醫，之後她提起勇氣向當時的男友、母親訴說遭到林男性侵，少女母親獲悉後氣憤報警，案經桃園市警局婦幼警察隊調查後移送桃園地檢署偵辦，經檢察官將林男提起公訴。

桃園地院審理時，林男否認犯行，法官認為辯詞不合理不予採信，以林男明知被害人案發時未滿14歲少年，卻利用其年紀尚幼，尚未具有完全成熟的性自主同意能力及判斷能力，為滿足一己慾望，加以強制猥褻、強制性交，嚴重戕害被害人身心發展，且犯後飾詞企圖脫責，犯後態度惡劣，審結依對未滿14歲之女子為強制猥褻罪判處有期徒刑3年6月；又對未滿14歲之女子犯強制性交罪，判處有期徒刑8年。應執行有期徒刑10年。可上訴。

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