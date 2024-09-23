驚悚！ 砂石車後斗突掀開「卸貨」 後方外送員急「倒退嚕」

桃園中壢砂石車後斗突掀開「卸貨」，後方外送員急「倒退嚕」。（取自臉書「爆料公社二社」）

2024/09/23 18:40

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區一輛砂石車司機20日晚間載運滿車砂石，由市區往青埔方向，不料行經中壢區新生路、慈惠三街路口，後斗突然當街掀開「卸貨」，砂石如瀑布般傾洩滿路，嚇的後方外送員連忙後退，誇張畫面也被民眾拍下並上傳到網上。對此，中壢警分局今日表示，警方接獲通報後，將依道路交通管理處罰條例第30條處駕駛3000元以上1萬8000元以下罰鍰。

從網友在臉書社團上傳影片中可以看到，一名外送員騎著機車行駛在中壢區新生路上，沒想到下一秒，前方砂石車竟突然在路中直接「卸貨」，後斗掉出大量砂石，該名外送員險些被埋，嚇得趕緊後退好幾步閃避。

該影片引起網友留言談論熱議，有網友說，「原地施工嗎？」，也有網友說「菜鳥司機按錯開關」？還有網友酸說「直接封路」、「原地土葬」、「怎麼有種隨地大小便的感覺」、「差點就地掩埋」、「突然拉肚子」，也有網提醒外送員下次不要跟太緊？危險駕駛吊照開罰。

中壢警分局表示，警方事先未接獲這起交通事故，幸無人傷亡，民眾昨天PO文檢舉，警方直到今天才接獲民眾反映，開始調閱影片追查，針對該砂石車司機載運砂石掉落路中畫面，將循線追查肇事的砂石車公司和司機，查出肇事者，將依道路交通管理處罰條例規定，針對汽車裝載貨物掉落依法處以3000元以上、1萬8000元。

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