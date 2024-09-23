桃市「校園採購首長論壇」 解決教育現場採購困境

桃市府教育局、政風處23日共同舉辦的「校園採購首長論壇」，邀請桃園市各級學校及幼兒園校長、園長，及行政院公共工程委員會、市府採購稽核小組、學者專家與會。（桃市府提供）

2024/09/23 18:07

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃市府教育局、政風處今（23日）共同舉辦的「校園採購首長論壇」，邀請桃園市各級學校及幼兒園校長、園長，及行政院公共工程委員會、市府採購稽核小組、學者專家與會，藉由教育界與政府機關間的交流對話，了解教育現場所面臨的採購難題，並由具備採購專業的與談人提供經驗及建議，解決教育前線人員的困境。

市長張善政出席論壇表示，為照顧學生健康與保障教學品質，他提出好就學施政目標，並推動一系列政策，包括國中小免費營養午餐、代理教師全年聘期及5歲幼兒助學金，雖因經費籌措問題，執行過程面臨壓力，但都是可以照顧下一代的政策，市府對於正確的事情，仍會義無反顧推行。

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他更提到，上任以來最心痛的是，看到退休校長因牽涉採購弊案，導致退休金全被追回，深切希望教育人員能心無旁鶩地處理教育業務，而不是被採購庶務所困擾，甚至誤蹈法網；另也分享，在台大任教時被借調至國家高速電腦中心，肩負採購國內首台超級電腦重任，當時預算高達幾百億元，面臨排山倒海的壓力，他站穩腳步、循程序辦理，圓滿完成重要任務，也因曾辦過採購案，更能體會校長們的擔心及壓力，更期勉在場校長全心奉獻於教育，站穩腳步且心要正，透過合法程序做好採購，也顧好教育品質。

法務部廉政署副署長林漢強指出，校園採購與學子權益息息相關，過去中部地區曾爆發校園營養午餐弊案，當時有6位校長涉案，透過採購營養午餐收取廠商回扣，在全案偵辦完畢後，廠商履約不需提供回扣，因此學生們都能吃到豐富優質的營養午餐，期待在場校長們都能瞭解校園採購與教育高品質的關聯性及重要性，將廉潔誠信帶回學校，進一步優化校園採購環境。

論壇最後由桃市府教育局長劉仲成及政風處長吳滄俯共同主持，吳滄俯表示，此次論壇的對象聚焦於全桃園的各級學校校長，校長是校務推動的關鍵人物，他以6字訣「人要正、重法遵」與校長們分享，當面臨採購難題時，更要謹慎以對。

桃市府教育局、政風處23日共同舉辦的「校園採購首長論壇」，邀請桃園市各級學校及幼兒園校長、園長，及行政院公共工程委員會、市府採購稽核小組、學者專家與會。（桃市府提供）

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