中壢區段徵收抵費地9/24標售 地王底標近17億元

桃園市府24日辦理中壢區段徵收抵費地標售，圖為「機場捷運A21站地區區段徵收工程」計畫範圍圖。（資料照）

2024/09/19 18:54

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府24日將辦理中壢區段徵收抵費地標售，規劃釋出40標、47筆土地，面積5.94公頃，其中機場捷運A21站共34標、40筆土地、面積約5.45公頃為最大宗，其餘包含中壢運動公園、中原營區土地，其中，中壢環北段240地號土地，面積6422平方公尺標售底價16.89億元，為此次標售地王。

機場捷運A21站共兩筆商業區、38筆住宅區，其中商業區土地分別是中壢環北段6地號、面積約1000平方公尺，標售底價為3.23億元，另外環北段27地號、面積約1456平方公尺的土地，與環北段26地號住宅區合併一個標案標售，標售底價為5.19億元；由於A21站商業區土地建蔽率80%、容積率350%為此次標售最高容積率地號，熱門可期。

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至於A21站住宅區土地以環北段240、159、160地號土地最大，分別為6422、5454、5000平方公尺，標售底價為16.9億元、12.7億元及11.8億元；兩地屬於第3種住宅區，建蔽率50%、容積率180%。

中原營區標售兩筆商業區土地，普忠段9地號，面積777平方公尺，標售底價1.5億元；另普忠段22地號，面積2516平方公尺，標售底價6.97億元；中壢運動公園案則有4標、5筆土地，面積僅0.16公頃。

地政局長蔡金鐘表示，機場捷運A21站地區鄰近中壢區公所，周邊生活機能完善，且有捷運串連機場與高鐵，另國道1號中豐交流道刻正新闢中，甚具交通優勢；中壢運動公園則是兼具體育休閒、商業等都會機能生活圈；中原營區案除區內有中原文創園區，鄰近中原大學生活圈，鐵路地下化新闢中原車站。

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