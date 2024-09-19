台南離職警涉牽線前同僚網路簽賭 檢約談高雄、台南5警

桃園地檢署指揮台北市刑大偵辦高雄、台南市等警局5名員警涉嫌網路簽賭運動賽事，涉案5警下午被移送到桃檢，由檢察官複訊中。（記者余瑞仁攝）

2024/09/19 17:44

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園地檢署指揮台北市警局刑警大隊去年間偵辦一起選舉賭盤簽賭案，發現台南市一名離職員警居中介紹同學、同僚及學弟從事運動賽事網路簽賭，主嫌被交保後，檢警追查出包括高雄市、台南市等警局有5名員警涉入網路簽賭，昨指揮台北市刑大傳喚周姓、許姓、葉姓、黃姓、李姓等5員警到案，訊後今天下午移送桃園地檢署由檢察官複訊中。

據了解，桃檢於去年底指揮台北市刑大偵辦一起選舉賭盤時，查獲台南市警局一名離職警察涉入，深入追查發現該離職警還擔任運動賭博網站組頭，揪昔日同僚、同學等員警簽賭，捲入賭博的包括高雄市警局湖內分局交通分隊周姓警員及高雄、台南市等警局其他單位許姓、葉姓、黃姓、李姓等共5名員警。

請繼續往下閱讀...

檢警完成蒐證後，昨由台北市刑大會同高雄、台南市警局督察室將涉案5警帶往北市刑大到案訊問；據了解，涉賭5警都是高雄離職警昔日同僚或同學關係，在離職警慫恿下於2022年至2023年間涉入網路簽賭。涉案警相關單位已將5名涉案警以影響警譽重大記大過並調地處分。

台北市警大表示，除了涉案5警，昨天另帶回另名李姓組頭調查，訊後於今天下午將涉案6人均依賭博罪嫌移送桃園地檢署偵辦；全案由偵辦海基會前董事長、前桃園市長鄭文燦涉貪案的檢察官陳嘉義承辦，檢察官目前正複訊移送到案的涉案5警等人。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法