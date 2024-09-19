8旬婦採野菜迷路……警憑這個助她返家

憂颱風菜價大漲，8旬婦採野菜迷路，警憑老婦隨身藥袋助她返家。（記者李容萍翻攝）

2024/09/19 12:50

〔記者李容萍／桃園報導〕近日雖已入秋，但太平洋仍陸續有熱帶低氣壓形成，桃園市中壢區84歲黃姓婦人因擔憂颱風可能導致菜價波動，前晚外出到離家3公里外的空地採摘野菜，沒想到因此迷路，洽遇熱心民眾請中壢警分局大崙派出所員警到場協助，將她送回家人身邊。

中壢警分局今日表示，大崙派出所前晚8點接獲熱心民眾報案，表示有迷失老人需要協助，正在巡邏的員警楊平成、翁偉軒立刻趕到現場協助，這位報案的熱心民眾說，他在巡視菜園時看見黃婦在一旁的空地徘徊，神情非常慌張，上前關心才發現黃婦似乎是有失智症狀，便請警方協助。

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在警察關心下，黃婦告知因擔心如果颱風來菜價會上漲，想說來過嶺這邊的空地採點野菜可以省錢，但採完野菜想回家時已忘記回家的路了。

楊、翁2名員警見天色昏暗，黃婦身上也沒有身分證件，便先帶返所內，之後憑著黃婦身上的藥袋順利比對出身分，並聯絡到她的兒子到派出所接回。兒子說，媽媽有輕微失智，平時會外出走走，採集野菜或水果，也都能順利回家，之後會多注意媽媽的狀況，也感謝警察的熱心幫忙。

中壢警分局呼籲民眾可協助家中易走失成員身上，配戴容易辨識身分的配件或縫製聯絡方式在衣物上，亦可至社會局申請防走失愛心手鍊，而分局偵查隊更有提供指紋建檔服務，民眾可就近前往各警分局辦理。

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