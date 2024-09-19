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桃園西門國小「西門樓」原地拆除重建 歷時3年嶄新校舍落成啟用

桃園市桃園區西門國小「西門樓」3年前啟動原地拆除重建工程，新校舍已於今年9月完工啟用。（記者鄭淑婷攝）

桃園市桃園區西門國小「西門樓」3年前啟動原地拆除重建工程，新校舍已於今年9月完工啟用。（記者鄭淑婷攝）

2024/09/19 11:43

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市桃園區西門國小「西門樓」因老舊危險，2021年8月起進行原地拆除重建工程，由中央補助、地方自籌共1億7862萬餘元經費，市府另補助1600萬元內部裝修及教學設備經費，新校舍於今年9月完工啟用，學童在新學期已進駐新教室上課。

桃市府教育局今（19日）舉行竣工剪綵儀式，市長張善政、教育局長劉仲成、立委萬美玲等人出席，西門國小校長王博成表示，西門國小設校逾50年，「西門樓」因校舍老舊，出現磁磚剝落、鋼筋裸露等問題，3年前啟動原地拆除重建工程，期間歷經疫情、缺工缺料、原物料上漲等考驗，嶄新的校舍在今年2月完成、4月取得使用執照、9月開始啟用。

張善政表示，全案由市府及教育部補助1億7862萬5268元，其中，中央補助1億3940萬6000元、地方自籌3921萬9268元，市府另在今年2月後續補助1600萬元，用作新校舍內部裝修及充實教學辦公設備，空間規劃包含12間普通及專科教室、1間3至6年級資優班教室、1間演藝廳、3間行政辦公室、會議室、校史室等，新校舍落成後也優化了校園整體環境，透過每層樓的走廊寬敞空間，讓教學動線更加完善。

張善政表示，新校舍挑高設計的川堂及外牆繽紛色彩，作為校園入口主立面視覺焦點，另外，川堂電視牆的校園時事及校園活動播放，讓師生與學校生活更加緊密結合，期盼學童能在嶄新的環境中好好學習。

桃園市桃園區西門國小「西門樓」3年前啟動原地拆除重建工程，新校舍已於今年9月完工啟用。（記者鄭淑婷攝）

桃園市桃園區西門國小「西門樓」3年前啟動原地拆除重建工程，新校舍已於今年9月完工啟用。（記者鄭淑婷攝）

桃園區西門國小「西門樓」原地拆除重建工程於今年9月完工啟用，學童在新學期已進駐新教室上課。（記者鄭淑婷攝）

桃園區西門國小「西門樓」原地拆除重建工程於今年9月完工啟用，學童在新學期已進駐新教室上課。（記者鄭淑婷攝）

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