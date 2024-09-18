8年前持刀搶超商坐牢 惡男出獄故技重施被判8年6月

桃園市孫姓男子曾因搶超商入獄服刑，今年3月又持刀連搶2家超商及店內客人，桃園地院審結依3件強盜將他判處應執行8年6月徒刑。（記者余瑞仁攝）

2024/09/18 14:32

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市孫姓男子8年前曾持菜刀搶超商被捕，判被判刑入獄獲釋後，今年3月中旬又連犯3案，先在龜山區超商持刀搶劫店員，又洗劫店內男客共得手2萬7千餘元，再到1公里外另家超商搶得6900元，還將店員關進廁所後逃逸，案發後3小時就被警方逮捕；桃園地院審結，依3次攜帶兇器強盜罪，判處應執行徒刑8年6月。

42歲孫男因債台高築、缺錢孔急，今年3月18日凌晨3點46分騎車至龜山區大同路一家超商內，以自備水果刀抵住店員頸部，搶走收銀台內2萬1350元後，並將店員押進超商廁所，搶走其手上1枚金戒指，孫某步出廁所，見客人在休息區休息，又持刀搶走皮夾內6100元，客人掙扎過程中，左手掌還遭割傷；孫男得手後騎車揚長離去。

孫男於同日凌晨4點1分，騎車抵達1.6公里外的龜山區光峰路另家超商，闖入以水果刀抵住店員頸部，強逼交出收銀台內6900元，又將店員關進入廁所，得手後騎車逃逸。

孫男連搶2店過程僅歷時15分鐘，共得手3萬4350元及1枚金戒指。龜山警分局調閱監視錄影畫面清查，於當日清晨7點逮到孫某，追回花剩的贓款2萬7767元。

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