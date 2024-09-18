台61線桃市大園高架段資收車爆胎翻覆交管 13點20分排除

台61線桃園市大園區高架段上午發生資源大貨車爆胎翻覆，車上資源回收物散落車道。（記者余瑞仁翻攝）

2024/09/18 13:52

〔記者余瑞仁／桃園報導〕台61線南下40.2公里處的桃園市大園區路段，今天上午發生大貨車因爆胎翻覆，車上載運的資源回收物散落車道，剩外側車道可通行，警方獲報即派員前往實施交管引導車流，狀況至下午1點20分許終告排除，事故原因由警方調查中。

桃園市警局大園警分局指出，事故發生於上午8點多，當時王姓司機駕駛大貨車南下行經台61線高架段40.2公里處時，大貨車左前輪突然發生爆胎而翻車，導致車載的大批資源回收物散落車道上，幸未波及其他車輛，也未造成人員受傷，警方獲報到場處理對王姓駕駛實施酒測，酒測值0。

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大園交通分隊同時在場實施交通管制及引導，另請相關權責單位協處排除狀況，公路局北區養護工程分局中壢工務段獲報派前人員及機具到場清除處理，由於散落資收物數量龐大，直至下午1點20分許才全數完成清除，台61線恢復正常行駛。詳細事故原因由警方調查中。

台61線桃園市大園區高架段上午發生資源大貨車爆胎翻覆，車上資源回收物散落車道。（記者余瑞仁翻攝）

台61線桃園市大園區高架段上午發生資源大貨車爆胎翻覆，車上資源回收物散落車道，警方到場實施交管引導。（記者余瑞仁翻攝）

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