桃園最夯景點換了 中壢老街溪步道上半年攬客501萬人次居冠

桃園市老街溪分段整治打造親水綠帶，上半年攬客501萬人次，拿下市境最強景點。（記者李容萍攝）

2024/09/17 22:19

〔記者李容萍／桃園報導〕交通部觀光署日前公布今年上半年桃園景點觀光人潮數據，「中壢老街溪步道」今年剛列入統計就拿下冠軍，今年1至6月吸引501萬人次朝聖；去年最熱門景點「大溪老城區」以341萬人次排名第2，第3名虎頭山風景區有194萬人次。老街溪流域從龍潭向北一路流經平鎮、中壢、大園等區域，長度約22公里，因途中流經中壢老街而得名，對於老街溪水岸步道廣受國內民眾喜愛，成為高人氣受歡迎的景點，市府水務局團隊感謝民眾肯定，也引以為傲。

水務局長劉振宇表示，老街溪自中壢開蓋段1公里完成後，水務局接續往上游平鎮段及下游中壢段進行整治，目前治理長度達到約10公里，已投入總工程經費約27億1400萬元，民眾可由平鎮伯公潭騎乘自行車或散步慢跑，悠遊老街溪水岸步道，經中壢A20興南站，未來再延伸串連老街溪環北橋至領航南橋自行車步道，讓民眾可由平鎮騎乘自行車經中壢至青埔領航南橋，沿途感受其田園風光與都會岸風光，提供三鐵通勤之餘散步休憩路線。

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劉振宇說，老街溪周邊的空間環境紋理，從非都會的農業區之開闊田園景色，漸漸往北進入都市計畫區的住宅區、公園綠地等，使居民或遊客可以沿途感受其周邊環境紋理變化，體驗田園休閒風光與都會住宅高樓景色，可說是中壢市重要河川。近年市府為了改善整體水岸空間與居住的生活品質進行整治，終於讓老街溪蛻變成為一處老少咸宜的親水空間，也是南桃園假日休閒的新地標。

中壢老街溪巡守隊長彭榮茂說，巡守隊自2014年2月創隊認養老街溪從新勢公園的翠堤橋至機捷A20站前，左右岸來回將近10公里，並開放給隊員們自發性巡守，每天都會有好幾梯次的隊員自發性巡守這美麗的母親河，極力維護老街溪的乾淨樣貌，提供給步道上的路人散步，跑步與觀賞之用，如今老街溪拿下最強景點，隊員與有榮焉。

對於有網友熱議「怎麼可能？」「怎麼算！居民運動散步都算嗎？」市府觀光旅遊局長周柏吟表示，老街溪經整治後規劃完整的河濱步道及自行車道串連平鎮、大園沿線，結合周邊景點包括中平商圈、壢景町、壢小故事森林、中平路故事館、老街溪河川教育中心、六和商圈及中壢觀光夜市等，成為重要遊憩廊道，本地人利用YouBike享60分鐘免費串聯周遭景點，外來遊客可利用機捷或火車輕鬆抵達，去年提送觀光署列桃園觀光人潮景點後，獲觀光署採用中華電信大數據資料納入「主要觀光遊憩據點遊客人數」統計。

桃園市老街溪分段整治打造親水綠帶，上半年攬客501萬人次，拿下市境最強景點。（記者李容萍攝）

桃園市老街溪分段整治打造親水綠帶，上半年攬客501萬人次，拿下市境最強景點。（記者李容萍攝）

桃園市老街溪分段整治打造親水綠帶，經常有各社區、社團和寺廟揪團舉辦健行活動。（記者李容萍攝）

桃園市老街溪分段整治打造親水綠帶，上半年攬客501萬人次，拿下市境最強景點。（記者李容萍攝）

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