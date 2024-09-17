桃園景福宮「月老牽線」未婚聯誼 200單身男女成功媒合13對

桃園景福宮「月老牽線賜良緣」未婚聯誼活動，一開始安排大廟月老神君祝壽法會，並請出神明到活動現場坐鎮。（景福宮提供）

2024/09/17 17:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕今（17日）是中秋節，也是月老神君聖誕的日子，桃園大廟景福宮舉辦「桃園大廟遇到愛．月老牽線賜良緣」未婚聯誼活動，吸引200位單身男女參加，希望在月老加持下覓得良緣，經過一整天的聯誼活動，共有13對配對成功。

活動一開始安排大廟月老神君祝壽法會，恭迎月老神君、註生娘娘以及大廟主神開漳聖王到活動現場坐鎮，有了大廟眾神的護佑，未婚男女可以安心、真心誠意交流，這也是全台月老廟舉辦未婚聯誼少有的恭迎神明現場坐鎮，桃園市副市長王明鉅出席，並與來賓一同切蛋糕，為月老祝壽慶生。

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王明鉅表示，景福宮月老相當靈驗，首屆未婚聯誼活動共有100對男女參加，成功配對8對，第2屆報名人數增加至111對，成功配對9對，今年第3年報名也非常踴躍，男性名額在短短30分鐘內即達到100人上限，女性也很快額滿，期待年輕朋友在工作忙碌之餘，能在神明見證下締結良緣，找到理想的另一半。

景福宮主任委員簡征潭表示，景福宮月老神君是於2020年時，自台北霞海城隍廟分靈奉祀，去年Daily View網路溫度計調查「全台10大月老」，景福宮的網路聲量更是排名第6，這幾年吸引許多未婚男女前來求姻緣，促成很多良緣。

今日系列活動包括「愛情啟航」歡樂破冰活動、「愛情跑跳碰」團康遊戲及各種互動交流遊戲，中午則安排「愛情饗宴」聯誼午餐，現場有民歌演唱及自由活動，下午的「心動時刻」讓參與者將心中話語化為行動，傳遞給心儀對象，現場滿是歡笑聲，最後有13對配對成功。

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簡征潭頒發桃園大廟文創商品，祝福配對成功的男女能很快有進展，早日成為佳偶，也希望未成功配對的參加者，能在聯誼活動上找到適合的對象 ，之後可以更積極地追求，還是有機會結成連理，他更向現場參加者表示，如果之後有人結婚一定要通知大廟，大廟將準備厚厚的賀禮祝福。

景福宮總幹事李詩明表示，今年未婚聯誼報名秒殺，令很多人向隅，為幫助更多單身者找到良緣，明年考慮增加名額。

桃園景福宮「月老牽線賜良緣」未婚聯誼活動，一開始安排大廟月老神君祝壽法會，並請出神明到活動現場坐鎮。（景福宮提供）

桃園景福宮「月老牽線賜良緣」未婚聯誼活動，一開始安排大廟月老神君祝壽法會，並請出神明到活動現場坐鎮。（景福宮提供）

「桃園大廟遇到愛．月老牽線賜良緣」未婚聯誼活動，吸引200位單身男女參加，經過一整天的活動，共有13對成功配對。（景福宮提供）

「桃園大廟遇到愛．月老牽線賜良緣」未婚聯誼活動，吸引200位單身男女參加，經過一整天的活動，共有13對成功配對。（景福宮提供）

「桃園大廟遇到愛．月老牽線賜良緣」未婚聯誼活動，吸引200位單身男女參加，經過一整天的活動，共有13對成功配對。（景福宮提供）

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