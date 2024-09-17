桃市心理健康照護資源布建 審計處：機構量能及人力不足不均

桃園市目前設置有桃園、八德、蘆竹及平鎮區社區心理衛生中心，提供民眾心理諮商等服務。（記者鄭淑婷攝）

2024/09/17 15:58

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市心理健康照護資源布建，被審計處指出照護機構量能及專業人力，均有不足且分布不均問題；桃市府衛生局回應，轄內社區精神照護機構資源今年已有3家籌設中，依據布建現況，各行政區可於30分鐘內抵達，而專業人力今年新增40人，並視需求調整配置。

審計處指出，桃園市自2021年至去年，精神醫療及照護機構實際收案率均有成長，部分機構實際收案率逾9成，服務量能已趨近飽和，細究心理健康照顧資源布建現況，在照護機構量能及專業人力上，都有不足及分布不均問題，以日間型精神復健機構為例，截至去年底桃園市登記家數6家、登記服務量240人，以桃園市總人口數換算，每萬人口服務量僅1.04人，低於全國平均數1.91人，而各行政區的照護機構分布差異也大，顯見精神復健資源仍待強化，各行政區的資源布建也需均衡發展。

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審計處指出，在精神照護專業人力上，桃園市去年度精神衛生管理個案共7111人，人口占比約0.3%，訪員數僅215人，每位訪員平均負擔管理個案數33人，高於全國平均數29人，總訪視人次4萬5615次，每位訪員平均負擔訪視次數212次，亦高於全國平均174次，不僅有人力負擔偏高，工作負荷更有「城鄉差距」，部分行政區訪員工作負荷重。

此外，桃園市截至去年已建置桃園、八德、蘆竹區社區心理衛生中心，分擔全市各行政區精神衛生個案管理數，並與民間單位合作提供心理諮商服務，審計處發現，中壢、楊梅、龍潭、大溪區心理諮商服務機構，平均負擔超過300個案數，但桃園市心理諮商機構分布較集中北桃園，衛生局應參考各區案件量補足人力，同時鼓勵民間心理諮商機構機加入服務計畫。

衛生局回應，桃園市社區精神照護機構資源，今年已有3家機構籌設中，預計可再收治140人，而現有機構設立地點，為民間業者依收治個案來源評估營運永續性後決定，依機構布建現況，各行政區可於車程約30分鐘內抵達，而社區心衛中心專業人員人力，今年新增40人並持續徵才中，預估訪員平均負擔管理個案數可降至29人，並定期依各行政區服務需求，調整訪員人力配置。

至於社區心衛中心的建置，今年6月新增平鎮區社區心衛中心，明年將於楊梅區增設，並函請衛福部同意於2026年前再增設2處，將分階段重新畫設各社區心衛中心主責範圍及工作負荷。

桃園市目前有4處社區心理衛生中心，提供民眾心理諮商等服務。（資料照）

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