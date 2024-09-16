桃園復興雪霧鬧聯外道崩塌舊路搶通 每日限早6至晚7小車通行

桃園復興雪霧鬧聯外道崩塌舊路搶通，考量路基掏空或下陷不平等路況，今天進行水泥灌漿整平施工。（復興區公所提供）

2024/09/16 22:27

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市復興區雪霧鬧聯外道路昨日發生坍方，交通中斷，造成逾300位居民及遊客一度受困，經市府養護工程處、復興區公所緊急搶修封閉20年的舊產業道路代替，讓受困民眾通行下山，但因舊路路基下陷、高低差路況不穩，復興區公所今日下午會同立委及原住民族委員會等單位會勘，決議今起部落舊路開放一般車輛通行，開放時間自上午6點至晚上7點，夜間時段封閉避免危險。

復興區雪霧鬧聯外道路為產業道路，無道路編號，由公所負責管養，早年因道路蜿蜒崎嶇且狹窄，曾做截彎取直工程，新闢道路因路基不夠寬有搭建鋼橋，道路一半有踏實路基、一半為鋼構橋梁，因此有「半邊橋」地名，此次坍方地點正是「半邊橋」及周邊道路，因土石坍塌100公尺，岩盤掏空下陷，交通中斷，公所與養工處緊急搶通舊產業道路，疏散受困民眾，舊路今起恢復小車進出雪霧鬧部落通行。

復興區長蘇佐璽今下午會同原民立委盧縣一、市議員簡志偉和各單位代表實地會勘，施工單位今天繼續針對舊產業道路的高低差、路基掏空或下陷不平等路況，進行水泥灌漿整平部分舊路段施工。

蘇佐璽說，舊路為廢棄20年的產業道路，緊急搶通，仍有路基地面部分下陷、掏空不平，施工包商經鋪設碎石後加灌水泥，彌平路基落差，讓車輛行駛平穩。

蘇佐璽提到，舊路是目前雪霧鬧部落、民宿及露營區唯一道路，今天恢復一般車輛正常行駛，考量舊路路況不穩定，為保障車輛安全，決定今天起開放舊路通行時間，每天上午6點至晚上7點，夜間時段封閉禁止通行，避免車輛危險，為維護舊路通行，後續會設法修整該舊路更平整，力便進出部落，首要考慮加做排水溝、邊坡防護牆等措施，針對坍方聯外道路未來是否修繕或另闢新路，公所將與市府相關單位會勘討論。

桃園復興雪霧鬧聯外道崩塌舊路搶通，考量路基掏空或下陷不平等路況，今天進行水泥灌漿整平施工。（復興區公所提供）

桃園復興雪霧鬧聯外道崩塌舊路搶通，考量路基掏空或下陷不平等路況，今天進行水泥灌漿整平施工。（復興區公所提供）

桃園復興雪霧鬧聯外道崩塌舊路搶通，復興區長蘇佐璽（前右2）等人視察舊路的加強灌漿施工。（復興區公所提供）

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