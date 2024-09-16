為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　桃園市

桃園復興雪霧鬧聯外道崩塌舊路搶通 每日限早6至晚7小車通行

桃園復興雪霧鬧聯外道崩塌舊路搶通，考量路基掏空或下陷不平等路況，今天進行水泥灌漿整平施工。（復興區公所提供）

桃園復興雪霧鬧聯外道崩塌舊路搶通，考量路基掏空或下陷不平等路況，今天進行水泥灌漿整平施工。（復興區公所提供）

2024/09/16 22:27

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市復興區雪霧鬧聯外道路昨日發生坍方，交通中斷，造成逾300位居民及遊客一度受困，經市府養護工程處、復興區公所緊急搶修封閉20年的舊產業道路代替，讓受困民眾通行下山，但因舊路路基下陷、高低差路況不穩，復興區公所今日下午會同立委及原住民族委員會等單位會勘，決議今起部落舊路開放一般車輛通行，開放時間自上午6點至晚上7點，夜間時段封閉避免危險。

復興區雪霧鬧聯外道路為產業道路，無道路編號，由公所負責管養，早年因道路蜿蜒崎嶇且狹窄，曾做截彎取直工程，新闢道路因路基不夠寬有搭建鋼橋，道路一半有踏實路基、一半為鋼構橋梁，因此有「半邊橋」地名，此次坍方地點正是「半邊橋」及周邊道路，因土石坍塌100公尺，岩盤掏空下陷，交通中斷，公所與養工處緊急搶通舊產業道路，疏散受困民眾，舊路今起恢復小車進出雪霧鬧部落通行。

復興區長蘇佐璽今下午會同原民立委盧縣一、市議員簡志偉和各單位代表實地會勘，施工單位今天繼續針對舊產業道路的高低差、路基掏空或下陷不平等路況，進行水泥灌漿整平部分舊路段施工。

蘇佐璽說，舊路為廢棄20年的產業道路，緊急搶通，仍有路基地面部分下陷、掏空不平，施工包商經鋪設碎石後加灌水泥，彌平路基落差，讓車輛行駛平穩。

蘇佐璽提到，舊路是目前雪霧鬧部落、民宿及露營區唯一道路，今天恢復一般車輛正常行駛，考量舊路路況不穩定，為保障車輛安全，決定今天起開放舊路通行時間，每天上午6點至晚上7點，夜間時段封閉禁止通行，避免車輛危險，為維護舊路通行，後續會設法修整該舊路更平整，力便進出部落，首要考慮加做排水溝、邊坡防護牆等措施，針對坍方聯外道路未來是否修繕或另闢新路，公所將與市府相關單位會勘討論。

桃園復興雪霧鬧聯外道崩塌舊路搶通，考量路基掏空或下陷不平等路況，今天進行水泥灌漿整平施工。（復興區公所提供）

桃園復興雪霧鬧聯外道崩塌舊路搶通，考量路基掏空或下陷不平等路況，今天進行水泥灌漿整平施工。（復興區公所提供）

桃園復興雪霧鬧聯外道崩塌舊路搶通，考量路基掏空或下陷不平等路況，今天進行水泥灌漿整平施工。（復興區公所提供）

桃園復興雪霧鬧聯外道崩塌舊路搶通，考量路基掏空或下陷不平等路況，今天進行水泥灌漿整平施工。（復興區公所提供）

桃園復興雪霧鬧聯外道崩塌舊路搶通，復興區長蘇佐璽（前右2）等人視察舊路的加強灌漿施工。（復興區公所提供）

桃園復興雪霧鬧聯外道崩塌舊路搶通，復興區長蘇佐璽（前右2）等人視察舊路的加強灌漿施工。（復興區公所提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
復興雪霧鬧聯外道坍方 舊路搶通替代
2024/09/16 05:30

復興雪霧鬧聯外道坍方 舊路搶通替代
坍方！桃園復興雪霧鬧逾300人受困 替代道路14:50搶通
2024/09/15 16:05

坍方！桃園復興雪霧鬧逾300人受困 替代道路14:50搶通
impression

睿禾控股榮獲2024澳洲紐西蘭商會第十九屆最佳夥伴獎
手作工法修築步道！ 桃市水務局破天荒挺進雪霧鬧部落
2021/07/15 23:10

手作工法修築步道！ 桃市水務局破天荒挺進雪霧鬧部落
桃園市今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播