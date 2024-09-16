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    首頁　>　桃園市

    桃園區中正路出現詭異交通標線 捷運局：槽化線補繪完成

    桃園市桃園區中正路397號前，桃市府捷工局預計畫設槽化線，因尚未完成就碰上大雨，現場也未放置交通錐或防護措施，讓民眾「霧煞煞」，還有車子停在上頭。（議員黃瓊慧提供）

    桃園市桃園區中正路397號前，桃市府捷工局預計畫設槽化線，因尚未完成就碰上大雨，現場也未放置交通錐或防護措施，讓民眾「霧煞煞」，還有車子停在上頭。（議員黃瓊慧提供）

    2024/09/16 18:54

    首次上稿13:11
    更新時間18:54（新增補繪完成）

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市桃園區中正路397號前，出現一排不知名交通標線，說是槽化線但間距太大，說是停車格寬度也不夠，議員黃瓊慧質疑，「連我看到都一頭霧水，更何況是一般民眾！」已不只一次看到車子停在上頭，是想陷民眾於檢舉及違規之中嗎？桃市府捷運工程局回應，配合捷運綠線工程畫設槽化線，因標線尚未完成即碰上下雨，預計今（16日）下午補繪，並於下午4點半完成。

    黃瓊慧表示，在桃園區中正路397號前，看到一排不知是槽化線還是停車格的標線，依照道路交通標線設置規則來看，正常情況下，槽化線間距是30公分，停車格的間距是2.5公尺，但這標線在現場看起來有超過1公尺，市府畫成這樣，是想讓民眾被檢舉嗎？已不只一次看到車子停在上頭。

    黃瓊慧質疑，如果是槽化線，標線間距也畫太寬了，如果是停車格，寬度也不夠停車，「連我看到都一頭霧水了，更何況是一般民眾？」要求捷工局說清楚、講明白。

    捷工局回應，該處是要劃設槽化線，為配合捷運綠線工程潛盾地改交維，劃設時間是9月13日，由於當天來不及完成，只先劃設雛型，槽化線間距為30公分，施工廠商先以寬度1.5公尺劃設，原本預計隔日再補，剛好又碰上大雨延後，預計今天下午3點再補繪，對於尚未施作完成且未有交通錐及防護設施，造成民眾不便及誤解，相當抱歉。

    桃市府捷工局委外廠商16日進行槽化線補繪工程。（捷工局提供）

    桃市府捷工局委外廠商16日進行槽化線補繪工程。（捷工局提供）

    桃市府捷工局委外廠商16日進行槽化線補繪工程，於下午4點半完成。（捷工局提供）

    桃市府捷工局委外廠商16日進行槽化線補繪工程，於下午4點半完成。（捷工局提供）

    桃市府捷工局委外廠商16日進行槽化線補繪工程，於下午4點半完成。（捷工局提供）

    桃市府捷工局委外廠商16日進行槽化線補繪工程，於下午4點半完成。（捷工局提供）

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