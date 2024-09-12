龍潭龍元宮活化閒置倉庫 策展「嶼生農聲」推廣青農文創

龍潭龍元宮利用閒置倉庫做活化，策展「嶼生農聲」推廣青農文創。（記者黃政嘉攝）

2024/09/12 12:41

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園龍潭龍元宮建廟200週年，自今年6月1日後，開啟長達半年慶祝活動，在桃園市府農業局及龍潭區農會的支持下，龍元宮今推出「嶼生農聲-龍潭農村生活感」策展，展出在地農產伴手禮、在地青農創業故事影片，以及販售與龍元宮合作開發具在地脈絡元素的文創商品，農業局長陳冠義表示，希望透過策展空間，讓更多民眾了解並支持本土農業，從而推動農業品牌的永續發展。

陳冠義說，「嶼生農聲-龍潭農村生活感」策展推出，不僅是對龍潭龍元宮農業主神五穀爺的崇敬，更是對辛苦的本地農友致敬，他特別稱讚龍潭區農會開發的「大穀祥平」龍泉冠軍米禮盒，「非常有梗」，9月21日也將於龍潭大北坑休閒農業區內的後生協力組合基地，舉辦農村地景藝術社區共創成果發表暨植然鮮蔬派-戶外產地餐桌與地方青農市集，邀請市民朋友前往參與，支持農友，消費在地優質農產。

此次策展從在地青年茶農、返鄉青年地方創生團隊及社區產業三面相，嚴選出龍潭在地知名品牌，包括文新製茶、尚好茗茶、小葉子農園聯合推出的「季茶三色茶葉禮盒」；由龍潭社區產業高原祈艾所研發的香艾條禮盒及艾草香包禮盒；由後生協力組合與阜東號聯名研製的東方美人茶香龍元宮好神餅乾禮盒，及東方美人茶香瑪德蓮禮盒；還有龍潭區農會合作推出大穀祥平龍泉米禮盒及龍元宮聯名平安米。

策展團隊也採訪龍潭地方青農，製作成影片於策展空間播放，「鮮一有機農場」的劉威佑，日夜栽培蔬菜，工作艱辛仍樂此不疲；「小葉子農園」的葉宴伶，其家族從事茶產業超過40年，學成返鄉後沉浸於茶葉文化推廣；「芯耘有機農場」的鍾隆增，透過科技農機掌握種植的各項關鍵數據；以及「佳河錦鯉園」的黃承紹，分享20年來投入產業並培植龍鳳錦鯉的艱辛歷程。

龍潭龍元宮200年慶典工作小組負責人邱子軒表示，在龍元宮提供的閒置倉庫空間中，由營運團隊做活化，推出系列慶祝計畫中的「嶼生農聲-龍潭農村生活感」常態策展，希望給未來返鄉從事農業青年給予鼓勵支持，並持續跟在地農友合作，讓各地遊客來龍潭遊玩時，多一個展覽空間，了解在地農民日常。

桃市農業局長陳冠義（左）與龍潭區農會總幹事湯明吉（右）推廣在地農產伴手禮。（記者黃政嘉攝）

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