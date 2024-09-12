桃捷、北捷、日本京成電鐵聯手推套票 遊台日享優惠更方便

桃園機場捷運與台北捷運、日本京成電鐵聯手推出「台日旅行套票」。（桃捷公司提供）

2024/09/12 11:32

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園大眾捷運股份有限公司與台北捷運、日本京成電鐵聯手，推出最低折扣93折優惠的「台日旅行套票」，民眾即起到明年8月31日間，透過線上旅遊平台KKday、Klook購買「旅行套票」或「暢遊套票」，就能以優惠價格搭乘桃園機場捷運、京成電鐵Skyliner或東京地鐵。

「旅行套票」內含桃園機場捷運單程票1張、京成電鐵Skyliner車票1張，售價為2780日圓、約省下210日圓；「暢遊套票」包括旅行套票與加購的東京地鐵乘車券，因東京地鐵乘車券有24小時、48小時、72小時乘車券，售價約為3580日圓到4280日圓間。針對日本民眾推出的「暢遊套票」則含京成電鐵Skyliner車票1張、台北捷運72小時票1張與桃園機場捷運來回車票，售價為4830日圓、可省下80日圓。

請繼續往下閱讀...

桃捷公司表示，民眾可以透過台灣與日本的線上旅遊平台購買套票，套票以日圓定價，實際台幣售價則依每日匯率計算，民眾購買前可多留意當日匯率，以確保最佳購買時機；訂購完成後，民眾將獲得QR Code憑證，使用前可在京成電鐵與桃園機場捷運指定車站櫃台兌換實體車票，讓台日旅遊更方便。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法