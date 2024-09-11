不會因此放棄飛行！幻象飛官謝沛勳墜機生還曝心情

桃市府民政局副局長藍品畯（左1）代表市長張善政致贈慰問金及水果禮盒，表達市府的關心和支持。（桃市府提供）

2024/09/11 16:34

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕空軍一架幻象2000戰機10日晚間進行夜間訓練時，突然失去動力在新竹外海失事墜海，飛官謝沛勳彈射逃生並於深夜10點22分被海巡艦艇尋獲救起，隨後被送往童綜合醫院進行檢查，目前狀況穩定；謝沛勳是桃園楊梅人，桃市府民政局今（11日）早即派員慰問，謝沛勳說，不會因此放棄飛行工作，希望趕快養好身體重返崗位。

經過一個晚上休養，謝沛勳恢復良好，身上僅有部分擦挫傷，已可以正常用餐及對話，幸運生還的他說，現在回想起意外發生瞬間，還是覺得餘悸猶存，但他不會因此放棄飛行工作，現在的他希望能趕快養好身體，回到最愛的飛行崗位，繼續保家衛國、守護台灣天空。

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謝沛勳的妻子帶著孩子緊守丈夫身旁，臉上疲態看得出受到的驚嚇不小。謝妻說，發生意外誰都不希望，雖然心疼丈夫，但身為飛行員的太太，還是會尊重先生的選擇和決定；謝沛勳的岳母也到醫院探望，她說，自己的2個兒子也是軍人，很瞭解軍人保家衛國的辛苦，雖然飛行工作具一定危險性，但家人都很支持，「會當女婿最大的後盾」。

謝沛勳畢業於空軍官校105年班，飛行總時數710小時，現服役於國防部第二聯隊。民政局表示，桃園市長張善政得知謝沛勳獲救消息，隨即指示啟動相關服務措施，並立即與謝沛勳的家人取得聯繫，今即由民政局副局長藍品畯南下台中童綜合醫院探視，代表市長致贈慰問金及水果禮盒，表達市府的關心和支持，希望謝沛勳能安心養傷，早日康復。

謝沛勳表示，感謝桃市府及所有關心他們的朋友，讓他和家人感受到來自社會各界的支持與關懷，這這艱難時刻倍感溫暖，他也會好好照顧身體，早日重返工作崗位，繼續為國效力。

桃市府民政局副局長藍品畯（右2）代表市長張善政表達市府的關心和支持。（桃市府提供）

桃市府民政局副局長藍品畯代表市長張善政致贈慰問金及水果禮盒。（桃市府提供）

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