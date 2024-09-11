從新北淡水到桃園找女友 騎改裝車太吵被攔挨罰3000元

桃市府環保局、桃園警分局、監理單位在桃園區建國公園執行攔檢改裝噪音車勤務，總計攔查17輛，其中噪音超標12輛，均由環保人員當場開單告發並通知複驗。（警方提供）

2024/09/11 08:43

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃市府環保局、桃園警分局、監理單位，昨晚在桃園區建國公園執行攔檢改裝噪音車勤務，總計攔查17輛，其中噪音超標12輛，均由環保人員當場開單告發並通知複驗。

噪音超標車輛中，騎乘黑色改裝機車的莊姓車主表示，他從新北淡水來桃園找女友，不料卻因為排氣管聲音過大被員警攔查，測出音量達96分貝，超標6分貝開罰3000元，肯定要被女友唸一頓；另名駱姓駕駛則是從越南來台灣就讀大學，跟朋友借車載女友兜風，也被測出音量97分貝，超標7分貝，加上使用非認證的排氣管，必須開罰3000元。

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林姓駕駛則是因為噪音過大被攔查，進而查出車牌已經逾檢註銷，當場被員警拔牌查扣，最高面臨1萬0800元的高額罰鍰，從事搬家公司的林男大嘆，「辛苦好幾天的搬家工資就這樣飛了。」

警方現場也詢問改裝車駕駛，有2人願意主動提供改車車行地址，後續將會同環保局持續進行源頭輔導及阻斷改裝噪音排氣管來源；此外，9月1日至30日為「交通安全月」，期間除了加強交通安全宣導外，執法方面將著重取締酒後駕車、超速、闖紅燈、駕車不停讓行人、行人違規、無號誌化路口未停讓再行駛、人行道及行穿線上違停等易肇事交通違規。

桃市府環保局、桃園警分局、監理單位在桃園區建國公園執行攔檢改裝噪音車勤務，總計攔查17輛，其中噪音超標12輛，均由環保人員當場開單告發並通知複驗。（警方提供）

桃市府環保局、桃園警分局、監理單位在桃園區建國公園執行攔檢改裝噪音車勤務，總計攔查17輛，其中噪音超標12輛，均由環保人員當場開單告發並通知複驗。（警方提供）

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