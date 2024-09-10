中壢臨時車站月台寬度不足 旅客尖峰時段走在黃線外險象環生

中壢車站運量大，中壢臨時車站月台讓旅客怨寬度不夠寬、人都快滿出月台。（記者李容萍攝）

2024/09/10 22:09

〔記者李容萍／桃園報導〕因應桃園鐵路地下化，台鐵中壢臨時站6月16日啟用以來，適逢炎夏高溫，包括通道及月台悶熱像烤爐，引發旅客抱怨，要求增設風扇等設施，鐵道局加速採購程序已於9月初完成40組風扇的裝設；近期有旅客抱怨中壢臨時月台超窄、寬度不夠寬，因為中壢車站運量大，現場觀察，在通學、通勤尖峰期人潮眾多，特別是區間車旅客量大，列車進站前，常常黃線內已經站滿人，其他旅客要通過，走在黃線外也是不得已，險象環生。

對此，鐵道局北部工程分局副分局長嚴家榮說，中壢臨時月台及臨時軌，規設時以使用台鐵既有路權為主，儘量避免徵收或徵用民地，以減少民怨，目前後站側台鐵路權內的建物，為維持營運及服務旅客，無法拆除，扣除原台鐵使用中之前站及第1、2、3月台使用範圍，目前的新臨時月台已是最寬及最佳化的設計。

嚴家榮提到，目前臨時1月台（於鐵路警察局中壢分駐所前方）最狹窄寬度為2.05公尺，除已於月台邊繪製寬90公分黃網線警示，並於黃網區兩端派駐保全人員，引導旅客依序快速通過，並於列車接近及駛離時，進行語音及鳴笛聲提醒旅客，加強旅客防護及監看，除原臨時後站出口外，並於月台對號車5車位置增設第2出口，專供電子票證乘客出站使用，臨時站啟用近3個月來，大多數旅客皆可配合引導，遵守秩序及禮讓，發揮高度的國民素質。

他強調，此臨時月台為桃園鐵路地下化中壢站的過渡階段月台，預計使用3至4年，在此過渡時期，鐵道局懇請旅客繼續配合施工過程帶來之不便，乘車等候時儘可能不要站立黃網區，並多加利用後站第2出口，相信桃園地下化完成後能給予市民耳目一新的感覺。

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