平鎮碉堡公園養豬場臭氣沖天！ 環保局抓到無許可證開罰停工

平鎮區碉堡公園附近養豬場臭味四溢民眾陳情不斷，市府環保局今年初至今已派員稽查60餘次。（環保局提供）

2024/09/10 20:02

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市平鎮區雙連坡碉堡公園附近養豬場臭味四溢，民眾陳情不斷，桃園市府環保局今年初至今已派員至公園附近5家畜牧場稽查60餘次，依違反水污染防治法及廢棄物清理法規定告發超過10次，裁罰約200萬元，其中一家業者9月5日再查獲飼養逾600頭豬隻，卻未申請水污染防治許可證，環保局將勒令停工並另外開罰3萬至300萬元罰鍰。

環保局稽查科長李鴻祥今表示，9月4、5日查獲多家畜牧場廢水處理單元未符合規定造成惡臭影響環境衛生，其中1家畜牧場今年1月18日被查獲未將場內死亡豬隻委託合法公、民營廢棄物清除處理機構清除、處理，而是隨意棄置棄於出海口，環保局依違反廢棄物清理法第28條規定告發，裁罰144萬元。

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李鴻祥說，9月5日再度查獲該場實際飼養有634頭豬隻，已達公告200頭以上，卻未申請水污染防治許可證，已違反水污染防治法第20條第1項規定，將依第48條第1項規定令其停工，並處3萬元至300萬元罰鍰，待申請許可證後，或減少飼養豬隻至199隻以下，才能復工。

環保局稽查時也勸導業者自主提升蒸煮廚餘之空污防制設備，或評估改使用飼料餵養豬隻，業者承諾將全面改以飼料餵養。

雙連里長賴沛承表示，許多里民反映不定時會聞到如豬糞、餿水般的惡臭味，夏天天氣熱加上臭味，實在受不了，希望農業局可以盡量輔導業者，減少惡臭味發生。

環保局稽查時勸導業者自主提升蒸煮廚餘之空污防制設備。（環保局提供）

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