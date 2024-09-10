桃園市路口這個指示牌好難懂 交通局決議刪字改版

桃園市多處路口設置「對向紅燈放心左轉，對向綠燈小心左轉」指示牌，駕駛人反映字太多看得霧煞煞。（記者鄭淑婷攝）

2024/09/10 19:37

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市多處路口設置「對向紅燈放心左轉，對向綠燈小心左轉」指示牌，不少駕駛人看得霧煞煞，質疑到底該怎麼走，議員陳治文建議交通局檢討；對此，桃市府交通局將刪字改版為「放心左轉，小心左轉」，但舊有牌面不會全面更新，僅汰換民眾反映較多的路口，另新增設的牌面則將全面改採新版本。

桃園市自2021年起針對左轉車流較多，但因路型及路幅無法增設左轉專用車道的路口，改以綠燈早開或遲閉紓解左轉車流，交通局表示，以實施綠燈早開路口為例，早開時相結束，左轉箭頭綠燈隨之熄滅，但圓頭綠燈持續亮著，許多民眾不知此時仍可左轉，經常會在路口遲疑幾秒，連帶影響左轉車流行進，因此自2022年起陸續增設「對向紅燈放心左轉，對向綠燈小心左轉」牌面提醒民眾，以拉高左轉車流效益，目前全市共有271面安心左轉牌面。

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安心左轉牌面設置後曾在網路引發論戰，有民眾表示，紅綠燈號誌出現左轉箭頭，就代表對向是紅燈，要左轉可以放心左轉，當左轉箭頭熄滅、只亮圓頭綠燈，代表對向已變綠燈，要左轉須注意對向來車小心左轉，「但有滿多人真的不會左轉」，交通局設置牌面提醒是立意良好；也有民眾認為，「牌面符號及字數太多，在路口看了好幾秒還搞不懂」、「看了牌面反而霧煞煞，不知到底要怎麼走」、「牌面字太多反倒令人分心」。

交通局表示，確實偶有民眾反映安心左轉牌面文字太多，經過路口一時難以理解意涵，決議刪字改版為「放心左轉，小心左轉」，後續新增的綠燈早開或遲開路口，將全面採用新版本牌面，至於舊有已設置的牌面則維持原狀，若該路口有多件民眾反映，才會研擬汰換成新版本牌面。#

桃市府交通局決議改為「放心左轉，小心左轉」，讓民眾更加明瞭意思。（交通局提供）

桃園市桃園區永安路左轉力行路實施綠燈時相早開，左轉箭頭綠燈、圓頭綠燈同時亮起可放心左轉。（記者鄭淑婷攝）

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