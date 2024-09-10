桃園天光雜貨店推中秋優惠 團購最低7折

「天光雜貨店」推出「好客秋聚大賞」活動，客家文化基金會執行長范姜泰基（右三）與商品店家共同宣傳。（記者黃政嘉攝）

2024/09/10 16:24

〔記者黃政嘉／桃園報導〕中秋節將到，桃園市政府客家事務局與客家文化基金會在平鎮區新富市場1樓設置的「天光雜貨店」，即日起至10月13日推出「好客秋聚大賞」主題活動，精選客家小農含醬料、飲品、禮盒以及零食、烹飪食材等4大類項，超過40種客家美食商品，提供限定超值折扣與團購價7折優惠，讓秋聚更添客式風味。

客家局長兼客家文化基金會執行長范姜泰基表示，天光雜貨店是桃園最有客家味的商店，包括實體店面跟電商計100多個品牌的各式商品，傳統、創新兼具，像梅乾菜、擂茶等等，中秋節期間購買有限定優惠，團購最低7折，可在天光雜貨店官網或實體店面填寫團購單購買。

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「古風茶創」店長林敬筌今天在宣傳記者會上示範以冷、熱方式沖泡擂茶，他表示，擂茶內含天然五穀雜糧，營養豐富，可自行掌控份量與溫度，方便當每天早餐食用，

秋聚揪團烤肉或野餐所需醬料，包括掌櫃食堂「堅果辣拌醬」、素食「五福菇XO素菇醬」，以及僅在天光雜貨店電商平台販售的醬媽媽「原味黑芝麻醬」、「原味白芝麻醬」及「低糖花生醬」等，烹飪食材有好田家「特選黑蒜仁」、芸展農場「黑木耳乾」與「乾香菇」，以及福星香腸伴手禮禮盒組。

客家好物伴手禮，包含古風茶創集合傳統擂茶香濃滋味的「好客擂茶禮盒組」、RE’ME果菓為支持永續小農推出的精選果乾、果乾雪花餅禮盒，以及只在電商平台限定販售的好醋咪HollySu「藍莓&蔓越莓鮮果醋禮盒組」等。

此外，天光雜貨店9月7日至29日每週六、日下午1點在新屋永安海螺文化體驗園區舉辦快閃市集活動，提供各式客家商品作選購。

現場示範沖泡擂茶。（記者黃政嘉攝）

天光雜貨店精選集合各式客家小農醬料商品、食材，方便民眾秋節選購。（記者黃政嘉攝）

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