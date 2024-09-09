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    阿嬤烈日下迷途熱到嘴唇發白 警4公里外尋獲助返家

    9旬阿嬤烈日下迷途4公里、熱到嘴唇發白，暖警4公里外尋獲助她返家。（中壢警分局提供）

    9旬阿嬤烈日下迷途4公里、熱到嘴唇發白，暖警4公里外尋獲助她返家。（中壢警分局提供）

    2024/09/09 23:32

    〔記者李容萍／桃園報導〕時序9月7日迎來24節氣中的「白露」，即將迎來秋日在早晚較為明顯的涼意，不過白天氣溫仍高，到達36度的高溫，桃園市警察局中壢警分局仁愛派出所就接獲王姓男子焦急報案，稱她90歲母親陳姓婦人，早上11點許出門散步，已過1小時未歸，家人遍尋不著只好尋求警方協助，在員警協助下，果在4公里外的崁頂路上找到人，將她接回派出所送到女兒身邊。

    仁愛派出所今日表示，陳婦兒子在報案時向員警表示，媽媽因為患有失智症，所以平時出門散步也只會在自家門前的華祥二街來回走動，不會走出巷子，但今天不知道怎麼的走不見了，家人們也都外出尋找但就是找不到，只好請警方協助。

    員警依據家人所述分析陳婦可能動線，立刻派出巡邏網前往尋找，順利於接獲報案後1小時內，在4公里外的崁頂路上找到人，只見陳婦在烈日下行走，嘴唇明顯發白，立即將她接回派出所送到女兒身邊，也貼心準備瓶水讓她補充水分，而她的媳婦事後更送上小點心感謝員警熱心協助。

    中壢警分局呼籲民眾可協助家中易走失成員身上，配戴容易辨識身份的配件或縫製聯絡方式在衣物上，亦可至社會局申請防走失愛心手鍊，而分局偵查隊更有提供指紋建檔服務，歡迎民眾親自至警分局辦理。

    9旬阿嬤烈日下迷途4公里、熱到嘴唇發白，暖警4公里外尋獲助她返家。（中壢警分局提供）

    9旬阿嬤烈日下迷途4公里、熱到嘴唇發白，暖警4公里外尋獲助她返家。（中壢警分局提供）

    9旬阿嬤烈日下迷途4公里、熱到嘴唇發白，暖警4公里外尋獲助她返家。（中壢警分局提供）

    9旬阿嬤烈日下迷途4公里、熱到嘴唇發白，暖警4公里外尋獲助她返家。（中壢警分局提供）

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