桃園土地婆有故事！有被託夢娶親、三代演變和妯娌檔

桃園區永康公園內的永安宮，供奉兩對土地公與土地婆神尊。（記者李容萍攝）

2024/09/09 23:36

〔記者李容萍／桃園報導〕農曆8月15日是土地公得道日，桃園市桃園區34.8平方公里的土地面積中，擁有大大小小的土地公廟255座，平均每平方公里擁有7座以上土地公廟的高密度，堪為全國行政區之冠。

早在桃園升格前，桃園市公所接連承辦桃園燈會，時任市長的蘇家明就以土地公為主角，引起轟動，打造的2.2呎金身土地公，這10多年更催生桃園市土地公文化館，桃園市土地公文化節也年年舉辦，延伸土地公「守護家園」愛家愛鄉精神，帶領市民尋求一份在地溫馨的幸福。

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桃園市土地公文化節策展人黃進仕表示，近年田野調查發現在地流傳特別故事，例如市府行政園區狹窄巷內光興祠的土地公2005年托夢娶親的真實故事、明德宮三代土地婆的演變、永安宮土地婆妯娌的故事等，讓人嘖嘖稱奇又有趣。

黃進仕說，過去因土地公仁民愛物而深得民心，相對之下土地婆擔心土地公變成爛好人而阻擋土地公有求必應的做法，被知情的信眾所討厭，而有拜土地公而不拜土地婆的傳說。過去大部分的土地公廟未供奉土地婆，桃園區255座土地公廟之中，有近3分之1有供奉土地婆神尊，可見並沒有受到土地婆為人吝嗇的負面傳說影響，且桃園區的土地婆神尊多數為披帶珍珠項鍊、珠光寶氣的貴婦造型，主要還是反應信眾富貴發財的心理。

一般土地公廟如果看到兩對的土地公、土地婆神尊，通常會是鎮殿神尊在裡面，前方可能是開基神尊，或是分身神尊，代表他們都是同一個神靈；位於桃園區永康公園內的永安宮，神龕內前後兩對土地公與土地婆神尊，都是屬於鎮殿神的神靈，原因在於永安宮早期建廟之時，因為力行路打通的緣故，而將李姓家族兩座田頭土地公，經擲筊請示土地公同意之後合併祭祀，所以兩對的土地公、土地婆神尊，算是兄弟與妯娌的關係，成為地方佳話。

另外，桃園區民族路景福派出所旁明德宮的土地公與土地婆，因1971、1992年土地公廟重建緣故，為了配合神龕的大小比例，經請示土地公後，請匠師雕刻更大的神尊，而有今日所見大、中、小的3組土地公與土地婆，其中鎮殿神尊是桃園區最大尊的木刻神尊，而3尊土地婆為不同年代的同一神靈土地婆。

桃園區永康公園內的永安宮。（記者李容萍攝）

景福派出所旁明德宮因為土地公廟重建的緣故，而有今日大、中、小3組土地公與土地婆。（記者李容萍攝）

景福派出所旁明德宮。（記者李容萍攝）

位於市府行政園區的光興祠，所配祀的土地婆，可是土地公托夢娶親。（記者李容萍攝）

位於市府行政園區狹窄巷內的光興祠。（記者李容萍攝）

桃園市2.2呎金身土地公，又被稱為桃園市「市公」。（記者李容萍攝）

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