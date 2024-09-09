桃園優質紅茶評鑑 龍潭廖家4人包辦大獎

桃園市優質紅茶評鑑比賽計有443點參賽，競爭激烈。（記者李容萍攝）

2024/09/09 22:59

〔記者李容萍／桃園報導〕「桃園市優質紅茶評鑑比賽」從7日至9日於龍潭區農會進行競賽，今年報名參賽點數為433點，由專家根據茶品外觀、水色、香味及葉底進行專業評分，競爭激烈。比賽成績於下午揭曉，由從業近40年的龍潭茶農鍾桂香脫穎而出，獲得特等和頭等獎，她的先生廖文金、兒子廖俊融和媳婦張曉茹一家四口分獲得頭等獎、金質獎、銀質獎，堪稱製茶世家；根據龍潭區農會訂定售價，特等獎的紅茶，每台斤3萬2000元，價值不斐。

繼承父母衣缽製茶的青農廖俊融表示，此次繳交的參賽成品全由小葉種茶菁製成，原料選擇能製作東方美人茶的新鮮茶菁，製程工法綜合紅茶、東方美人茶2種，從採青、萎凋、發酵與乾燥都費盡心思，才能做出口感不輸東方美人茶的蜜香紅茶。

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農業部茶及飲料作物改良場副場長邱垂豐表示，茶樹的生長狀況會受許多因素影響，而今年的紅茶品質極高，實屬不易；同時期許國人踴躍品嘗台灣好茶及支持在地茶產業，讓茶的價值與特色被更多人看見！

龍潭區農會總幹事湯明吉表示，茶湯紅艷、香氣甘甜的桃映紅茶為桃園特產，以唐詩詩句「去年今日此門中，人面桃花相映紅，人面不知何處去，桃花依舊笑春風」作為靈感發想，加上桃花為桃園市花，紅艷茶湯與桃花相應，固有桃映紅茶美名。

市府農業局長陳冠義也說，桃映紅茶是以桃園在地的原生種茶菁製成，茶湯顏色紅艷明亮，香氣清爽，口感甘甜柔和、毫無苦澀，是茶品中的上乘之作。市府相當重視茶產業的發展，農業局和農會也透過舉辦優良茶評鑑比賽及相關行銷活動，提升桃園在地的優良茶品，期許茶產業能更加提升與穩定，以桃園為起點進而行銷國際。

桃映紅茶為桃園特產。（記者李容萍攝）

龍潭區農會理事長謝明宏（左2至右）、常務監事黃璟舞、總幹事湯明吉恭喜茶農鍾桂香（左1）拿下特等獎和頭等獎將。（記者李容萍攝）

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