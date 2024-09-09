全國消防績優救護人員表揚 桃園、三民分隊摘團體及個人3大獎

內政部消防署9日舉行「113年全國消防績優救護人員」表揚，桃園分隊榮獲「特殊績優團體」。（桃園分隊提供）

2024/09/09 20:25

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕內政部消防署今（9日）舉行「113年全國消防績優救護人員」表揚典禮，桃市府消防局第一大隊桃園分隊及三民分隊一舉拿下3項大獎，包括桃園分隊榮獲「特殊績優團體獎」、三民分隊隊員張詠翔榮獲「個人特殊績優獎」、三民分隊小隊長陳啟敏榮獲「資深救護貢獻獎」。

桃園分隊去年總計出勤5562趟次，成功急救95名心臟停止患者，其中11名患者經處置後神經學良好成功出院，另有26名患者到院後恢復自主心跳，此外，執行到院前心電圖（ECG）檢測94次，發現5例急性心肌梗塞並及時通報醫院，在患者到院後即刻進入心導管室進行手術，成功挽救生命，這些成績得來不易，更展現緊急救護專業上的高度素養與卓越表現，拿下特殊績優團體獎實至名歸。

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獲得個人特殊績優獎的張詠翔，近年連續代表桃市府消防局參與國內外緊急救護競賽，獲獎無數，更於國外醫學年會發表論文，卓越表現及貢獻獲各界肯定，由消防署長蕭煥章親自頒獎；陳啟敏榮獲資深救護貢獻獎，要符合此項目參賽資格，需年資滿20年，具有EMTP證（高級救護技術員）15年以上，且近5年每年救護件數平均達120件以上，相當不容易。

桃園分隊分隊長張侃峯表示，這份榮耀屬於全體桃園分隊的救護同仁，感謝他們對工作的全心投入與辛勤付出，未來將持續致力於提高到院前心肺功能停止（OHCA）案件的急救護品質，以及全力提升緊急救護人員的安全，也持續為市民提供更安全、更高效的緊急救護勤務。

三民分隊分隊長黃柏豪表示，緊急救護過程充滿挑戰與成就感，特別是每次緊急救護案件成功將危急患者送醫並挽救其生命，讓他們深深體會到救護人員的價值，能獲得這個獎項，不僅是對個人的肯定，更是對整個團隊的鼓勵。

113年全國消防績優救護人員表揚，桃園、三民分隊拿下團體及個人3項大獎。（三民分隊提供）

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