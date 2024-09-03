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    沒種菜！中壢新明市場外攤整頓 明德路分隔島架圍籬保護植栽

    桃市府整頓中壢區新明市場周邊市容景觀及交通改善，在明德路分隔島架綠網圍籬保護剛新種的植栽。（記者李容萍攝）

    桃市府整頓中壢區新明市場周邊市容景觀及交通改善，在明德路分隔島架綠網圍籬保護剛新種的植栽。（記者李容萍攝）

    2024/09/03 23:12

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區「新明公有零售市場」於1990年啟用，為在地歷史悠久的傳統市場，因市場外攤問題嚴重，周邊明德路、民權路，長期被攤商占人行道和慢車道擺攤營業，道路中央分隔島堆置各式攤架、紙箱和垃圾，採買民眾在馬路上亂竄，挨批「都市之瘤」；市府分3階段鐵腕整頓，8月5日執行第1階段明德路美化工程，重新補植分隔島植栽與違規勸導取締，為避免植栽遭破壞，近日更架起整排綠網圍籬保護植栽，讓外地民眾誤以為這段分隔島開始種菜了。

    市府經濟發展局市場科長廖振宏指出，第1階段的整頓至昨日已完成明德路道路環境清理、滅鼠、路樹修剪、分隔島土壤置換、鬆土、路燈開關箱更新及改善、分隔島植栽補植與植栽養護圍籬設置等。

    近一個月來，包括市府警察局、環保局、經發局、交通局、衛生局、養護工程處、建築管理處、中壢區公所等單位不定期聯合執行環境整理與違規取締，共取締違規停車363件，取締違規攤販18件，以及清除垃圾量及資源回收量（攤棚、攤架視同廢棄物清除）共4984公斤。

    廖振宏說，後續每日除由警察局與環保局派員巡查，也會不定期不定時與前述單位聯合稽查，以維持執行成果。年底前尚有交通標誌更新、交通標線補繪、交通安全設施設置、分隔島美化裝置等工程要執行。

    桃市府整頓中壢區新明市場周邊市容景觀及交通改善，在明德路分隔島架綠網圍籬保護剛新種的植栽。（記者李容萍攝）

    桃市府整頓中壢區新明市場周邊市容景觀及交通改善，在明德路分隔島架綠網圍籬保護剛新種的植栽。（記者李容萍攝）

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