桃園復興溪口部落環境優化串連特色景點 11月開放迎賓

桃園復興溪口部落期盼增加遊客停留旅遊時間至少1.5小時。（記者李容萍攝）

2024/09/03 23:18

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市復興區溪口部落位於大漢溪上游河階台地，市府觀光旅遊局認為部落具觀光潛力，執行「溪口部落觀光環境營造計畫工程」，獲交通部觀光署補助，全案經費1200萬元，整修步道於沿線設置休憩設施與導覽牌，在步道危險區段增設護欄，全面提升步道整體舒適度及安全性，工程進入驗收階段，預計11月開放。

觀旅局長周柏吟說，市府期盼增加遊客停留溪口部落時間至少1.5小時，刺激當地觀光。溪口地區除了新溪口吊橋，還有溪口碼頭公園、小米文化基地、溪口文化廣場、環湖步道及竹林步道等，這次工程進一步優化整體環境及服務，串接並重新整理溪口文化廣場、溪口部落市集廣場、開圳紀念碑、小米文化基地及竹林步道前廣場，期盼串連各特色景點，延伸角板山公園及羅馬公路自行車遊客路線，結合部落文化導覽及探索，讓遊客走訪溪口部落體驗深度旅遊。

復興區長蘇佐璽說明，溪口部落泰雅族語名稱為「Rahaw」，意為「延伸的平台」。早期部落族人居住在Rahaw山頂緩坡，清代為了方便到城鎮購買食鹽與用品慢慢往下遷移，日治期間為方便管理及教導水稻耕作，勸告族人集中到Rahaw建立部落，命名為「溪口台」，溪口台保有泰雅族最傳統的生活文化，並有「人間國寶」美譽的耆老林明福傳承他的兒子吟唱泰雅古調。

對於「開圳記念碑」碑面字跡已被抹除，獵人老師解說，溪口台水圳於日治大正15年（1926年）12月開工，當時負責水圳工程的是日本警察「大和」，日以繼夜帶領當地的泰雅族人辛苦工作，用兩年時間開通水圳，使得溪口台有水灌溉，得以種植水稻，將泰雅族從昔日狩獵為主，轉型為以農耕為主，讓溪口台成為當時種植水稻「定耕農業」的模範區，因而立碑紀念。

桃園復興溪口部落環境優化更好走，這條步道經過日治時期舊水圳，預計11月開放迎賓。（桃園市觀旅局提供）

桃園復興溪口部落環境優化更好走，圖中的「開圳記念碑」碑面字跡已被抹除。（桃園市觀旅局提供）

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