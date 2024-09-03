桃園2車對撞！奧迪車頭重創、豐田側翻 波及福斯

驚悚對撞！豐田休旅車對撞對向奧迪A3，圖中奧迪轎車車頭被撞爛。（記者李容萍翻攝）

2024/09/03 17:03

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區昨（2）日上午發生1件3車連環撞的交通事故，一名54歲張姓男子駕駛豐田休旅車沿著中壢區聖德路一段直行（往高鐵南路三段），疑欲左轉高鐵南路三段657巷時而駛入對向車道，與對向27歲的關姓男子所駕駛黑色奧迪A3轎車發生嚴重碰撞，造成雙方車頭毀損、車體側翻，更波及一旁34歲李姓男子駕駛的福斯轎車，現場滿目瘡痍，張、關男身體有擦傷，送醫無礙。

張姓男子昨日上午7點許，駕車沿聖德路一段往高鐵南路三段直行時，疑欲左轉高鐵南路三段657巷駛入車道時，與對向的關男發生碰撞，只見瞬間撞擊力道之大，張男的車直接側翻躺在對向車道上，而關男的車頭幾乎全毀，更波及到李男轎車。

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中壢警分局中壢交通中隊獲報趕往現場，3名駕駛的酒測值均為0，詳細肇事原因調查釐清中。

中壢警分局呼籲，民眾駕駛交通工具行經路口左右轉彎時，應注意前後左右有無來車，避免發生危害。

驚悚對撞！豐田休旅車對撞對向奧迪A3，圖中豐田轎車側翻再波及另一輛福斯轎車。（記者李容萍翻攝）

驚悚對撞！豐田休旅車對撞對向奧迪A3，圖中豐田轎車側翻再波及另一輛福斯轎車。（記者李容萍翻攝）

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