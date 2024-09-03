桃園頭寮最萌風景！ 「警犬隊」明年台灣燈會首出任務

桃園市警局「警犬隊」成了大溪頭寮最萌風景，圖左至右為領犬邱智群、王雅慧、吳宥彤、陳奕佐。（記者李容萍攝）

2024/09/03 00:14

〔記者李容萍／桃園報導〕今年5月1日正式成軍的桃園市政府警察局刑事警察大隊「警犬隊」，首批4隻警犬「Coco」、「Doha」、「蒟蒻」及「布丁」，5月9日從財政部關務署緝毒犬培訓中心結業後，被帶回在大溪警分局三層派出所建置的臨時犬舍，加上第2批進駐的「Hoya」、「Hanji」，這2黑、4黃的警犬，分為3隻偵爆犬、3隻緝毒犬，訓練完成的首件任務，預計投入明年在中壢青埔舉辦的「台灣燈會在桃園」亮相執勤，為桃園治安盡一份心力。

桃園市警局警犬隊長由翁玉濠擔任，帶領從125位報名脫穎而出的6名領犬員王雅慧、吳宥彤、邱智群、沈士杰、朱恆逸、陳奕佐（2女4男），採1人1犬照顧訓練，6隻警犬均為拉布拉多犬，近3個多月來，幾乎天天與這些萌犬生力軍相處以建立信任感，也會到臨時犬舍旁的大溪頭寮等景點訓練，盼成為協助桃園查緝各項犯罪的尖兵。近期增加「偵爆」、「緝毒」及「緝凶」技能專精訓練，同時建置「桃園市政府警察局警犬隊社群網站」臉書粉專和民眾分享警犬隊的日常生活點滴。

領犬員吳宥彤從警生涯邁入第7年，從小就非常喜愛動物的她在高中、大學皆是就讀動物相關科系，畢業於屏東科技大學動物科學與畜產系，從警前於動物醫院擔任醫療助理的工作3年左右，當聽到桃園市要成立警犬隊消息後毫不猶豫報考，遇到第一個夥伴「Coco」才發現警犬跟家犬真的不一樣，對於家犬可以溺愛，但警犬不能過度溺愛，若沒有拿捏好，可能會讓牠變成懶散或是膽小不肯嘗試的等等的後遺症。

領犬員王雅慧說，當初會想選擇報考警犬隊是因為自己很喜歡和狗狗相處，正式接觸訓犬的世界，發現原來訓練犬隻的學問博大精深，訓練方法更是上千百種，沒有絕對的好與不好，要依照每隻犬隻不同的個性去尋找最適合牠們的教育方式，在警犬隊的工作比起以往在派出所擔任外勤的勤務相對單純，卻是需要花費更多自己額外的時間與心力在犬隻身上。

其他領犬員也分享，訓練期間犬隻難免會出現不理解、賴皮情形，都需要用愛心與時間來慢慢帶牠們步入正軌，當狗做出達到要求做的事情時真的是非常大的成就感，希望未來能把狗訓練成能順利出勤

市警局長吳坤旭也說，桃園經常有大型演唱表演活動、明年舉辦台灣燈會，警犬可派上執行安檢任務，做好維安工作，為長期提供警犬隊辦公及警犬訓練，市府將在大園沙崙興建警犬隊基地，預定2026年完成。

領犬吳宥彤和Coco。（記者李容萍攝）

領犬員王雅慧和布丁。（記者李容萍攝）

領犬員邱智群和Doha。（記者李容萍攝）

領犬員沈士杰和Hoya。（記者李容萍攝）

領犬員朱恆逸和蒟蒻。（記者李容萍攝）

領犬員陳奕佐和Hanji。（陳奕佐提供）

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