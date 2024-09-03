雄壯、威武！龍潭運動公園轉型旗艦共融公園 預計11月開放

龍潭運動公園新增納入公民參與、是以軍事為主題的旗艦共融公園。（記者李容萍攝）

2024/09/03 00:01

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市龍潭區龍潭運動公園面積約5公頃，市府工務局為優化環境執行兒童遊戲場暨周邊景觀環境改善工程，去年10月在公園內約2200多坪用地斥資7500萬元，打造兒童遊戲性、共融性的旗艦型共融式公園，納入公民參與以軍事為主題，遊戲場分區包括小勇士訓練遊戲區、軍事設施挑戰區、歡樂共融旋轉區、菁英體能探索區及多元化遊戲設施，目前完工進入驗收階段，預計11月啟用。

龍潭區長黃世琪說，龍潭運動公園園區分為軍事設施區、親水區、籃、網球場區及操場曲棍球場區5大區，東側臨龍潭交流道聯絡道、北側靠台3線（北龍路）、南側健行路貫穿公園，鄰近龍潭商圈，北龍路有公車站及Youbike站，公園路提供平面及立體停車場；市府在園區毗鄰北龍路、公園路，停車場對面用地，打造龍潭首座旗艦型共融式公園，提供親子全齡運動空間。

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此工程整合新舊公園介面，遊戲場分區包括小勇士訓練遊戲區、軍事設施挑戰區、歡樂共融旋轉區、菁英體能探索區；遊戲設施則有沙坑、鞦韆、土丘、滑梯、遊戲塔、遊戲壕溝、擺盪場、旋轉遊具、搖搖馬、帶狀闖關遊戲設施等，讓社區小朋友相當期待。

對於期待已久的龍潭運動公園轉型成共融公園的目標即將實現，桃園市議員劉熒隆表示，此公園可說是龍潭的「中央公園」，過去是軍史公園概念，與現在共融式兒童公園的概念差距很大，當初他建議做共融式全齡化公園，如今驗收，肯定此共融式遊戲場的概念非常好，多元化的遊憩設施非罐頭器具，在開放民眾使用前，已要求工務局針對設施的安全測試要嚴格把關。

劉熒隆也說，很開心許多家長會為兒童爭取多元化的遊憩設施而發聲，但台灣目前是高齡化社會，長者比較少用網路，他在相關工程動工前也爭取設置成人的體健設施，廠商也從國外引進體適能設備，這套體適能設備是由外引進，不僅能提升年輕人的運動體驗，也會為長者提供更好的運用空間。

龍潭運動公園新增納入公民參與、是以軍事為主題的旗艦共融公園。（記者李容萍攝）

龍潭運動公園新增納入公民參與、是以軍事為主題的旗艦共融公園。（記者李容萍攝）

龍潭運動公園新增納入公民參與、是以軍事為主題的旗艦共融公園。（記者李容萍攝）

龍潭運動公園新增納入公民參與、是以軍事為主題的旗艦共融公園。（記者李容萍攝）

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