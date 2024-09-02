別白跑！中壢藝術館耐震補強 9/16起封館4個月

中壢藝術館16日起封館進行耐震補強施工。（記者李容萍攝）

2024/09/02 23:27

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府藝文設施管理中心位於中壢區中美路、中正公園旁的中壢藝術館，建築年齡將屆滿40年，加上近期台灣的地震頻繁且規模較強，前年委託桃園結構工程公會辦理耐震能力評估，為符合最新耐震能力，考量場館安全，9月16日起閉館將進行為期4個月的耐震能力補強工程，預計明年初完工，工程經費3000萬元；工程期間館內自1樓以上空間的音樂廳、展覽館與演講廳暫停開放，全面檢視建築物內各展演場地的安全與耐震性，僅地下停車場照常對外開放。

中壢藝術館於1995年落成啟用，是桃園市具代表性的藝文場館，歷年來完成外牆整修，外觀由原本傳統紅磚建物，翻修成以白色為主色調的現代風建築；音樂廳後台隔音改善、觀眾席地坪及座椅、廁所等多項設施也逐步更新優化，且近期台灣的地震頻繁且規模較強，考量公共安全刻不容緩，再次啟動建築物耐震補強工程，第1、2展覽室天花板碳纖維補強及更換新窗，為場館賦予新風貌與生命力。

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市府藝文設施管理中心在中壢藝術館整修期間對藝文推廣的服務不打烊，仍開放場地的預約借用與藝文諮詢服務，並排定音樂廳明年上半年30多場演出，包含深受大家喜歡的「民歌50高峰會」，與兒童最愛的日本飛行船「小飛俠彼得潘」以及「巧虎大型舞台劇」等；另外，明年度的展覽也在緊鑼密鼓排定檔期中，為40歲的中壢藝術館累積更多元藝文能量蓄勢待發。

中壢藝術館16日起封館進行耐震補強施工。（記者李容萍攝）

中壢藝術館16日起封館進行耐震補強施工。（記者李容萍攝）

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