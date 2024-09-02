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    首頁　>　桃園市

    「龍游營區」女士官駕軍用吉普車返營 機車男遭撞多處骨折

    桃園市21歲女士官駕軍用吉普車返龍游營區前撞到同行機車。（記者李容萍翻攝）

    桃園市21歲女士官駕軍用吉普車返龍游營區前撞到同行機車。（記者李容萍翻攝）

    2024/09/02 22:43

    首次上稿 18:50
    更新時間 22:43（新增六軍團回應）

    〔記者李容萍／桃園報導〕陸軍六軍團21歲廖姓女士官今（2）日上午9點許，駕駛軍用吉普車（輕型戰術輪車）於行經桃園市中壢區龍東路時，欲右轉進入營區時，與50歲許姓男騎士發生碰撞，造成許男肋骨骨折、脊骨及肩骨斷裂等傷勢，經酒測雙方酒測值為0，詳細肇事原因尚待釐清。

    六軍團表示，這起軍車與機車事故，發生在資通一大隊營區前，正由警方調查鑑定肇事責任中，軍方將依警方事故鑑定結果，與民眾進行後續肇責處理，軍車損壞部分將依軍方保險事故處置。

    中壢警分局中壢交通中隊表示，這件車禍發生在今日上午9點許，地點位於桃園市中壢區龍東路上，肇事地點位於「龍游營區」正前方入口，當時廖姓女士官駕駛軍用吉普車沿龍東路（往龍岡圓環）直行欲右轉進入營區時，與同行向直行騎乘普通重型機車的許姓男騎士發生交通事故，一旁民眾見狀立即打電話報案。

    警、消接獲通報後趕抵現場，由救護人員給予傷者清洗傷口、包紮止血、頸圈長背板固定等救護處置；經了解，車禍致使許男受有肋骨骨折、脊骨及肩骨斷裂等傷勢，最後由消防局第二大隊龍岡分隊救護車送往聯新國際醫院，經酒測雙方酒測值均為0，詳細肇事原因尚待釐清。

    桃園市21歲女士官駕軍用吉普車返龍游營區前撞到同行機車。（記者李容萍翻攝）

    桃園市21歲女士官駕軍用吉普車返龍游營區前撞到同行機車。（記者李容萍翻攝）

    桃園市21歲女士官駕軍用吉普車返龍游營區前撞到同行機車。（記者李容萍翻攝）

    桃園市21歲女士官駕軍用吉普車返龍游營區前撞到同行機車。（記者李容萍翻攝）

    桃園市21歲女士官駕軍用吉普車返龍游營區前撞到同行機車。（記者李容萍翻攝）

    桃園市21歲女士官駕軍用吉普車返龍游營區前撞到同行機車。（記者李容萍翻攝）

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