少年謊報擄人勒贖遭桃園警電擊刑求 檢聲請簡判2警建請緩刑

桃園市議員詹江村踢爆員警對少年刑求施暴，圖為詹江村指著黃姓少年遭刑求的身體傷痕。（資料照）

2024/09/02 16:45

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市一名黃姓少年今年2月因自承涉及擄人勒贖案，被桃園警分局武陵派出所員警查獲後，遭到員警持甩棍、印章鐵盒及電擊棒毆打，事件爆發後，警方將涉案3警移送桃園地檢署偵辦。檢方調查發現，少年謊報案情且誤導警方辦案引起員警不滿而施暴，其中1警員因未涉案獲不起訴處分，2名涉案員警則考量因偵辦擄人勒贖重大刑案，擔心被害人安危而心急犯錯，偵結將2警依傷害、強制罪嫌向法院聲請簡易判決，建請從輕量刑並予緩刑。

檢方調查，17歲黃姓少年今年2月18日晚間6點15分許，自行打電話報案參與虛構的遭擄人勒贖案件，當日晚間9點多，桃園警分局武陵派出所員警在派出所門口發現黃姓少年行經，將少年帶回釐清案情。

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期間，王姓巡佐、鄭姓警員及李姓警員偵訊特，認為少年供述不實、誤導辦案因而心生不滿，王姓巡佐持電擊槍、鐵製印台及警棍毆打少年，更出言恫嚇「要用子彈射你，等你出去要找人把你手打斷」；鄭姓警員則徒手拍打少年頭部及持警棍戳擊，李姓警員則出腳踹少年腿部。少年被毆打造成胸部挫傷、頭皮鈍傷、上臂擦傷、上臂挫傷等，過程中，王姓巡佐一度在派出所吸煙區喝令少年下跪，隨後又帶回偵訊室內，要求少年脫掉長褲。

黃姓少年不滿被員警虐打，憤而向民代反映遭到刑求並且提告；檢方偵查時，少年坦承打電話謊報虛構自己涉犯擄人勒贖案件及涉及其他刑案，並在員警調查擄人勒贖案過程時提供錯誤訊息；少年父親得知兒子有謊報行為及誤導警方辦案，因此無意追究員警刑責。

檢方調查，王姓巡佐涉犯刑法傷害及強制罪嫌、鄭姓警員涉犯傷害罪嫌，2人犯後承認犯行，並已賠償黃姓少年達成調解，少年也撤回告訴；因強制屬公訴罪，檢察官考量2警因偵辦擄人勒贖重大刑案，擔心被害人安危而心急犯錯，經此教訓應知所警惕，應無再犯之虞，偵結向法院聲請簡易判決，建請法官從輕量刑並予緩刑。

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