警察大學慶88週年校慶 現代福爾摩斯李昌鈺捐畢生藏書

警察大學今天歡慶88周年校慶，校友華裔鑑識科學專家李昌鈺（圖右）將畢生收藏的書籍、文獻、案件等資料共287箱捐贈母校，由警大校長楊源明（圖左）接受3本代表性書籍，其中1本17世紀出版的刑事鑑識文書更是全球孤本。（圖由警察大學提供）

2024/09/01 15:52

〔記者余瑞仁／桃園報導〕中央警察大學今天舉行88週年校慶暨開學典禮，包括警政署長張榮興、台北市警局局長李西河等人獲頒傑出校友獎；華裔美籍刑事鑑識專家李昌鈺出席校慶並將他於海外的所有書籍、文獻、案件檔案等資料共287箱書捐給母校警大，其中一本刑事鑑識文書更是17世紀至今全球僅存唯一珍藏，他表示，期許能透過回饋母校，讓後進能成警大建校精神、繼往開來。

李昌鈺於60年前從警大前身地中央警官學校畢業，對警大的栽培終身不忘，歷年來曾多次捐贈款項及收藏，協助母校豐富館、博物館收藏，並且多次返台講學及協助調查重要案件，諸如前桃園縣長劉邦友公館血案、陳水扁319槍擊案等，積極協助厚植台灣鑑識科學與犯罪偵查的能力，過去2、30年間讓台灣鑑識科學急起直追、突飛猛進，以比肩歐美先進國家技術。

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李昌鈺赴美後收藏大量書籍、文獻，更保存多年來偵辦過的世界各國知名案件地珍貴檔案、現場照片等，他至今造訪過至少76個國家，偵辦超過8千餘案件，這些辦案的經驗與索蒐集、整理的資料，堪稱是他畢生地心血結晶，部分書籍更是全球孤本。李昌鈺表示，他今年初獲悉警大為創造良好的就讀及研究環境，規劃逐步改善圖書館設施、充實舘藏，因此決定捐出自己數十年來的文獻、資料、檔案收藏，幫助母校完善教育環境。

內政部次長馬世元表示，李昌鈺是傳奇人物，帶領全球鑑識科學長足進步，他將私人藏書捐給警察大學，將是警大的重要資產，也讓大家有機會親睹17世紀的刑事鑑識文書，非常珍貴。

警察大學校長楊源明說，李昌鈺是國際鑑識領域泰斗，曾赴76個國家偵辦重大案件、專題演講，參與數千件國際重大刑案，出版了40多本鑑識專書，堪稱當代福爾摩斯，他今天親自捐出3本代表性藏書，其中一本是全球僅存的17世紀出版鑑識專書，還有記載包括美國總統甘迺迪遭槍擊案、台灣319槍擊案等珍貴文獻檔案，讓警大師生受益匪淺，更能拓展國際偵查視野。

李昌鈺捐贈的書籍、文獻、檔案等資料多達278箱，將由美國海運來台，預計於今年10月抵達台灣，李昌鈺更慷慨支付運費及通關費用，這批藏書、檔案資料將放進警大圖書館的李昌鈺專區，未來包括警大師生、校友、治安機關及國安單位等都可到圖書館閱覽，讓珍貴的書籍、檔案資料能永遠傳承後進。

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