桃市社宅興建數量六都後段班 市府：下半年5處動工、3處招標

位於八德區茄苳段永豐路附近的社宅基地，距離衛福部桃園醫院僅750公尺。（住宅處提供）

2024/09/01 10:02

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市持續興建社會住宅，但議員質疑社宅興建速度趕不上需求；對此，桃市府住宅發展處表示，規劃於2030年前自建完工1萬戶，若累計中央興建將達1.5萬戶，並將持續盤點整體開發區、都計變更、重劃工程等土地持續興建社宅，而今年下半年除將有5處社宅開工、3處社宅進行招標作業，加上已完工的14處4374戶，桃園社宅合計將達6320戶。

議員陳韋曄指出，桃園市已興建的社宅數量僅占桃園所有戶數0.05%，代表桃園市社宅興建速度跟不上民眾對房屋的需求，根據監察院調查報告，截至去年底，桃園市已興建完成、興建中、已決標待開工社宅數共9499戶，其中，由中央興建3949戶、地方自建5550戶，占全國社宅數不到1成，數量排名六都倒數第2，甚至不到雙北的一半。

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桃市府都發局長江南志表示，針對社宅興建，除了將現有土地實質規劃設計動工，同時持續有土地進行盤點才是重要，桃市府不是僅要完成1萬戶社宅興建，也訂下更大的社宅興建目標，希望依照社宅占總戶數的比例興建，也要求都計變更案件提供社宅土地。

住宅處表示，今年下半年除將有5處社宅1301戶開工，也分別在8月、12月啟動3處社宅645戶的招標作業，其中，已有2處社宅基地上網招標，分別是專案管理及設計監造標案，1處在中壢區中園路二段購物商場旁邊，位處高鐵桃園站與國道1號高速公路內壢交流道中間，交通非常便利；另1處在八德區茄苳段永豐路附近，距離衛福部桃園醫院僅750公尺，第3處也是專案管理的標案，在新屋區民族路六段旁，附近230公尺即有知名大賣場，距離中壢地政事務所700公尺，預計12月上網招標。

住宅處表示，中壢案將規劃地下2層、地上11層，約260戶；八德區永豐案將規劃地下2層、地上13層，約100戶，未來會有市民活動中心及公托中心；新屋案將規劃地下2層、地上11層，約285戶，3處社宅都分別有1、2、3房型，以當地的租屋型態配置房型比例，交通便利、工作生活機能均佳，共可再增加645戶社宅，提供青年就近就業入住所需。

住宅處表示，今年下半年開工的5處社宅1301戶，分別有龜山區善捷段336戶、龜山區興安段130戶、蘆竹區新鼻段369戶、蘆竹區大興段73戶、中壢區A20之393戶，其中2處社宅以實驗性質設計了共用客、餐廳及廚房，增加了住戶的互動性，適合單身或小倆口入住。

住宅處表示，截至今年底，桃園市開工、招標，加上已完工的14處4374戶社宅，合計將達6320戶。

位於中壢區中園路二段購物商場旁邊的社宅基地，鄰近高鐵桃園站與國道1號高速公路內壢交流道。（住宅處提供）

根據監察院調查報告，截至去年底，桃園市已興建完成、興建中、已決標待開工社宅數共9499戶，其中，由中央興建3949戶、地方自建5550戶，數量排名六都倒數第2。（議員陳韋曄提供）

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