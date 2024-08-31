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首頁　>　桃園市

稻米達人選拔誓師 樂天女孩為桃園加油

桃市稻米達人選拔誓師大會，樂天女孩同台為桃園加油。（桃市農業局提供）

桃市稻米達人選拔誓師大會，樂天女孩同台為桃園加油。（桃市農業局提供）

2024/08/31 21:33

〔記者李容萍／桃園報導〕米香四溢！桃園市政府農業局今（31日）下午在新屋區永安海螺文化體驗園區舉辦「魚米之鄉-113年稻米達人選拔誓師大會」，邀請樂天女孩一起為桃園加油；桃園市長張善政蒞會表示，新屋素有「魚米之鄉」美譽，今年桃園選出的20位農友參加全國稻米競賽，期望能旗開得勝，再次贏得佳績。

市府農業局長陳冠義表示，每年的「稻米競賽」吸引各縣市近千名農友角逐，唯有在鄉鎮賽中脫穎而出的頂尖選手，才能進入這個備受矚目的全國賽事。在過去的賽事中桃園也屢創佳績，創下連續14屆全國獎項的紀錄，在111年與112年更獲得好米組的冠軍與好米組的季軍。

今年，桃園市共選出20位農友代表參賽，其中包括12位香米組和8位非香米組的優秀選手，相信其堅強的實力在全國賽中必能斬獲佳績。

陳冠義說，今年選在新屋舉辦誓師大會，並結合雙港嘉年華-永安漁港星繽樂活動，就是想展現出新屋不只有漁港，農業也是一流，種植面積高達全市25%，強強結合，打造桃園新屋有米有魚「魚米之鄉」的招牌。

桃園市農會理事長李文政表示，桃園市每年在全國稻米競賽中皆名列前茅，過去更曾經在全國賽中10個獲獎名額中奪得3個獎項，希望今年能維持佳績。李理事長也強調，因為市府對農業的大力支持，桃園的農業競爭力才得以逐年提升，也期待未來能有更多資源投入稻米產業，進一步促進桃園農業發展。

農業局為了讓參與民眾體驗桃園好米挑動味蕾的魅力，另偕同桃園市各級農會，在稻米達人選拔誓師大會活動現場，設置12個免費品嚐攤位，並提供上千份桃園米食，讓每一位到場嚐鮮的民眾見證桃園好米，並在實際親嚐美味米食之後，鼓舞稻米達人的得獎農民，同時向這些辛勤耕耘的農民致敬，期許得獎者在全國賽中能取得佳績。

桃園市長張善政（中）出席稻米達人選拔誓師大會。（桃市農業局提供）

桃園市長張善政（中）出席稻米達人選拔誓師大會。（桃市農業局提供）

桃市稻米達人選拔誓師大會，樂天女孩同台為桃園加油。（桃市農業局提供）

桃市稻米達人選拔誓師大會，樂天女孩同台為桃園加油。（桃市農業局提供）

桃園市長張善政（中）出席稻米達人選拔誓師大會。（桃市農業局提供）

桃園市長張善政（中）出席稻米達人選拔誓師大會。（桃市農業局提供）

桃市農業局另偕同桃園市各級農會，設置12個免費品嚐攤位。（桃市農業局提供）

桃市農業局另偕同桃園市各級農會，設置12個免費品嚐攤位。（桃市農業局提供）

桃市農業局另偕同桃園市各級農會，設置12個免費品嚐攤位。（桃市農業局提供）

桃市農業局另偕同桃園市各級農會，設置12個免費品嚐攤位。（桃市農業局提供）

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