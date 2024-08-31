超浪漫！桃園「9月雪」報到 大溪韭菜花季活動開跑

桃園市大溪區韭菜種植面積約100公頃，整片雪白色的花海彷佛下起「9月雪」相當漂亮。（記者李容萍攝）

2024/08/31 20:37

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市大溪區韭菜種植面積約100公頃，因大漢溪水質及當地土壤優良，種出全國最優質韭菜，不只清香，口感清脆，韭菜花於每年9月盛開，雪白色的花又被稱「9月雪」，大溪韭菜花季活動今（31）日起至9月30日在中庄調整池景觀土丘舉辦，現場規劃農特產品展售，結合鄰近農家辦理食農體驗、裝置藝術，歡迎市民鄉親一同來大溪遊賞花田，體驗大溪藝文、古蹟、農產等人文風景。

桃園市副市長蘇俊賓出席「大溪韭菜花季–浪漫9月雪」開幕活動表示，韭菜香甜可口，更有抗氧化、抗癌效果。尤其以大溪土壤及大漢溪水源種植而成的大溪韭菜，品質良好、營養豐富。運用韭菜可以做成多種特色小吃，他並捲袖與民眾一同製作韭菜煎餅，展示韭菜的多樣吃法。

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蘇俊賓說，桃園大溪是北部最大的韭菜種植專區，也是風景最美、品質最好的產地，大溪區農會理事長張世明提出「韭菜寶寶」，是形塑桃園農產品牌的重要概念，市府農業局、教育局去年起合作，優先採用桃園韭菜、綠竹筍等在地優質食材於中小學營養午餐入菜，其中韭菜做成的煎餅、韭菜盒子等菜餚，獲得各校學子好評，未來市府會輔導更多桃園在地農產品入菜營養午餐，並推廣到各地行銷。

活動首日，大溪區農會、與大溪區公所共同舉辦「113年度大溪區韭菜品質競賽」，共55名農友參加，競賽評分重點包含葉片完整度、嫩度、無病蟲害、包裝技術等，盼透過良性競爭，鼓勵農友精進生產品質；競賽結果由農友黃金亮獲得冠軍，他分享韭菜需生長在陰涼的地方種植，若太陽太大還要加架網保護，且土壤要軟硬適中，才能種出優質韭菜。

農業局長陳冠義表示，市府積極輔導農民取得「三章1Q」認證，並推動食農教育，讓學生們了解食物從土地到餐桌的過程；同時，持續與農會攜手輔導農友研發韭菜麵、韭菜麵線、韭菜粿、韭菜麻糬、韭菜餅、韭菜香腸等新產品，讓更多人認識大溪韭菜的好滋味，更多活動可至「大溪中庄休閒農業發展協會」粉絲專頁查詢。

包括立委邱若華、農業部農糧署北區分署秘書李瑞玉、農田水利署石門管理處長林昆賢、桃園管理處長謝清文、大溪區長徐景揚等人出席開幕活動。

桃園市大溪區韭菜種植面積約100公頃，整片雪白色的花海彷佛下起「9月雪」相當漂亮。（記者李容萍攝）

桃園市大溪區韭菜種植面積約100公頃，整片雪白色的花海彷佛下起「9月雪」相當漂亮。（記者李容萍攝）

桃園市副巿長蘇俊賓（左3）出席大溪韭菜花季活動。（桃巿農業局提供）

桃園市副巿長蘇俊賓（右3）出席大溪韭菜花季活動。（桃巿農業局提供）

大溪韭菜可做成各式料理。（桃巿農業局提供）

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