大園雙溪口溪附近吳厝路旁堆放物品好臭？ 桃市環局：未發現

大園區雙溪口溪附近的吳厝路旁堆置大量太空包。（桃園市政府提供）

2024/08/31 16:39

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市大園區雙溪口溪附近的吳厝路旁，日前被業者堆放物品，民眾投訴堆放物品於烈日曝曬後，發出惡臭，讓路過的人聞了都想吐，桃園市政府環保局表示，8月16日已派員稽查，當時發現該處被堆置裝有廢塑膠片、廢塑膠粒的太空包與寶特瓶、鋁罐等資源回收物品，但未聞到惡臭，已移請農業局、地政局了解該處土地使用是否符合相關規定。

環保局指出，該處土地由2家業者租用，1家業者用來堆置太空包，太空包內裝有大量廢塑膠片、廢塑膠粒，都是具有再利用機構登記檢核資格工廠的產品，並無違規，也沒有發出惡臭；另1家業者則作為停車場，用來停放車輛，平日業者會洗車，但洗車後的廢水會透過截流溝收集，再裝入桶運到污水廠處理，稽查人員巡視周邊，未發現任意排放廢水等狀況，也沒有聞到明顯異味。

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至於寶特瓶與鋁罐等資源回收品，則是車輛司機平日活動所產生的生活垃圾，並非事業廢棄物，環保局已要求業者改善，環保局表示，該處屬大園區溪海段土地，屬一般農業區農牧用地，已移請農業局、地政局，依權責認定該處地目與土地使用，是否符合規定。

太空包內裝有大量的廢塑膠片。（桃園市政府提供）

大園區雙溪口溪附近的吳厝路旁堆置資源回收品，環保局已要求業者改善。（桃園市政府提供）

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