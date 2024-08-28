桃園市生育率高親子空間需求增 展演中心地下室增設親子服務

桃園市立圖書館新總館3樓設有整層的兒童親子閱讀，假日湧入許多家長帶孩子閱讀。（記者鄭淑婷攝）

2024/08/28 18:49

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市生育率名列前茅、年輕家庭多，親子空間需求也隨之提高，桃園市立圖書館新總館3樓設有整層的兒童親子閱讀，緊鄰的桃園展演中心地下室，在地方促成下也將增設親子空間，預計10月底試營運，回應更多家長的期待。

展演中心地下室採委外經營，原以文創聚落、餐飲為主，第1期5年合約已屆，後續進入第2期3年合約，地方期盼轉型增設親子空間，議員凌濤說，去年9月起即多次與文化局、藝文設施管理中心討論，希望展演中心地下室轉型，透過合約調整增設藝術、STEAM教育、遊戲及科學等親子空間，除了回歸展演中心應有的藝術教育、科普功能，在費用上也必須經濟實惠。

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藝設管理中心主任陳瑋鴻說，展演中心地下空間第1期5年合約到期後，部分裝潢已先行拆除，與原委外廠商進入第2期3年合約，考量藝文特區年輕家庭多，經與委外廠商協調未來營運方向，將朝增加親子服務方向規劃，目前正在確認合約內容，若順利預計在10月底試營運。

此外，桃園市議會臨時會今（28日）進行市府專案報告，議員黃瓊慧也提到，桃園市為6都生育率最高城市，其中桃園區重劃區多、移入人口及幼兒數量多，對有小朋友的家庭來說，很需要孩子放電的空間，目前中壢區有5間親子館，桃園區卻只有2間，差距過大，相關單位應再積極選址設立親子館。

桃園市立圖書館新總館3樓設有整層的兒童親子閱讀，假日湧入許多家長帶孩子閱讀。（記者鄭淑婷攝）

緊鄰桃園市立圖書館新總館的桃園展演中心地下室，在地方促成下將增設親子空間，預計10月底試營運。（藝設管理中心提供）

緊鄰桃園市立圖書館新總館的桃園展演中心地下室，在地方促成下將增設親子空間，預計10月底試營運。（藝設管理中心提供）

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