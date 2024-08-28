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    首頁　>　桃園市

    桃市新屋牽罟技藝體驗 8/31登場還能帶回漁獲！

    牽罟文化館導覽老師楊詠清過往帶民眾體驗牽罟文化。（楊詠清提供）

    牽罟文化館導覽老師楊詠清過往帶民眾體驗牽罟文化。（楊詠清提供）

    2024/08/28 18:42

    〔記者黃政嘉／桃園報導〕2024海客季系列活動週六（8/31）在牽罟文化館（海洋客家休閒農業區遊客中心）進行牽罟技藝體驗活動與趣味沙雕競賽，主辦的新屋區長鄭詩鈿表示，牽罟是桃園沿海地區珍貴的捕魚技術，漁民共同分享捕獲漁貨，透過寓教於樂的體驗方式，感受睦鄰、同享精神，傳承傳統技藝。

    「海客精神，牽罟傳承！」執行活動的海洋客家休閒農業發展協會總幹事黃裕聖表示，牽罟文化館每年約3至10月常態性舉辦牽罟技藝體驗活動，為讓更多年輕人了解新屋先民半農半漁的生活型態，傳承牽罟捕魚文化，週六特別加入趣味沙雕競賽活動，現場造有多座「龍紋鱝」魚種的主題沙雕，讓民眾認識笨港灣漁民早期因捕獲大量龍紋鱝，又稱龍紋鱝為「笨鯊」，參與沙雕賽的民眾可就在地生態發揮聯想、創作，活動後也能串聯永安漁港當晚的演唱會，在新屋度過夏日尾聲。

    牽罟文化館導覽老師楊詠清帶領牽罟導覽，他表示，新屋自古傳承牽罟捕魚技術，參加民眾將合力拉漁網捕魚，彷彿與大海拔河般，感受古老漁撈技藝，並能共享帶回漁獲，這個季節易撈到烏魚、金鯧魚、土黃魚，會提醒抓大放小，藉此進行食魚教育，活動在牽罟文化館旁的沙灘進行，民眾可著輕便服裝，注意防曬。

    海客季系列活動的牽罟體驗於上週日及這週日舉行，牽罟技藝體驗、親子趣味沙雕外，可事先於活動網站報名，或至現場找主辦方洽詢，5歲以上每位報名費100元，另有多項市集活動與胖卡餐車，適大人、小孩同遊，共同體驗海客漁村文化。

    參加牽罟體驗民眾合力拉漁網捕魚。（海洋客家休閒農業發展協會提供）

    參加牽罟體驗民眾合力拉漁網捕魚。（海洋客家休閒農業發展協會提供）

    參加牽罟民眾能共享帶回漁獲。（海洋客家休閒農業發展協會提供）

    參加牽罟民眾能共享帶回漁獲。（海洋客家休閒農業發展協會提供）

    8/31加入趣味沙雕競賽活動，將造多座「龍紋鱝」魚種的主題沙雕。（海洋客家休閒農業發展協會提供）

    8/31加入趣味沙雕競賽活動，將造多座「龍紋鱝」魚種的主題沙雕。（海洋客家休閒農業發展協會提供）

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