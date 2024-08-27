桃園中原文創園區9/14中秋烤肉趴 報名開跑早鳥享優惠

中原文創園區「Cheers！中秋烤肉派對」報名開跑。（桃園巿文化基金會提供）

2024/08/27 23:53

〔記者李容萍／桃園報導〕中秋節是三大節慶活動之一，桃園市中壢區中原文創園區於9月14日下午2點至晚上8點推出「Cheers！中秋烤肉派對」邀請民眾一起賞月烤肉，除了食材用具通通幫你準備好，中秋市集、調酒派對、Live表演、抽獎活動以及卡拉OK歡唱全都包，提供民眾精彩又放鬆的節慶氛圍。

桃園市文化基金會在中原文創園區開園後首次遇中秋節，在園區內的精神象徵「親愛精誠」照壁前方舉辦烤肉派對，延續舊有營區印象，設計復古題材一系列的主題活動，包含「花好月圓中秋市集」、「星光大歌廳」、「卡拉OK快閃歡唱」、「月光晚秀」以及「柚來好評抽獎活動」等，多達40攤的中秋市集、烤肉小吃、精釀啤酒車還有現場調酒攤位，即日起民眾可以事先預訂烤肉套組，豐盛的食材搭配烤肉用具，8月底前還享早鳥優惠。

基金會行政主任蘇昭伃表示，中原文創園區提供寬敞舒適的場地，凝聚園區周邊人氣，在中秋佳節營造溫馨的團圓氣氛，歡迎民眾席地野餐享受烤肉及餐車美食；另外配合中秋氛圍，來園的遊客都有機會得到文旦。

除了烤肉派對，園區邀請510武藝凌光劍演武學院，為民眾帶來有如「星際大戰」電影中光劍演武的視覺饗宴，另外還有空氣感樂團、吳沁樺、Saya蘇雅諠等藝人輪番演出精彩表演，現場也配有卡拉OK提供民眾現場高歌秀實力，只要上台歡唱通通有獎，更多詳情請關注中原文創園區粉絲專頁。

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中原文創園區「Cheers！中秋烤肉派對」報名開跑。（桃園巿文化基金會提供）

中原文創園區「Cheers！中秋烤肉派對」報名開跑。（桃園巿文化基金會提供）

中原文創園區「Cheers！中秋烤肉派對」報名開跑。（桃園巿文化基金會提供）

中原文創園區「Cheers！中秋烤肉派對」報名開跑。（桃園巿文化基金會提供）

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