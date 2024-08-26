為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　桃園市

桃園新屋永安空污、落塵嚴重惹民怨 環保局允加強稽查

桃園市新屋區及笨港里因鄰近永安工業區，建築物內外都有明顯的粉塵，居民一天要打掃好幾次苦不堪言。（郭先彰提供）

桃園市新屋區及笨港里因鄰近永安工業區，建築物內外都有明顯的粉塵，居民一天要打掃好幾次苦不堪言。（郭先彰提供）

2024/08/26 23:04

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市新屋區永安及笨港里合計有1000多戶，因鄰近永安工業區飽受空氣污染及嚴重落塵問題，建築物內外常有明顯的黑色粉塵，居民一天要打掃好幾次苦不堪言；永安里長郭先彰認為，永安是新屋著名的旅遊景點，但是空污及落塵有礙觀瞻也影響遊客到訪意願，令地方憂心；市府環保局則說，已針對永安工業區內易產生粒狀物的事業單位加強稽查，也將針對陳情數量較多的廠家進廠查核輔導。

郭先彰說，永安及笨港里鄰近永安工業區，近期空氣污染及落塵問題嚴重，像是工業區旁的福德宮，滿地常見黑色的落塵，且永安是新屋地區著名的觀光景點，類似污染清不勝清、有礙觀瞻，里辦公室自行裝設PM2.5及二氧化碳監測器，近日晚間就監測到橘燈污染，里民都希望揪出污染源予以重罰。

郭先彰還說，永安工業區內可能有工廠營業項目不同，躲避稽查造成環境污染，也懷疑是灰渣處理廠的粉塵污染，長期下來影響周邊環境帶給居民困擾，希望環保局加強抓出污染源開罰，還給地方居民乾淨的環境。

環保局表示，針對永安工業區內製程有粒狀物的工廠，已掌握7家業者，另在永安工業區附近已建置2處空品感測器，從6月初起加強稽查。另統計近3年派員稽查40次，處分2次，合計罰鍰為115萬5000元。

環保局將持續加強該區域空氣品質管理，並視必要進行煙道採樣檢測，持續透過智慧連線監控及加強查核，並於接獲民眾陳情反映時，即派員前往查處，如有發現違反空氣污染防制法將依法告發，並督促業者完成改善工作。

桃園市新屋區及笨港里因鄰近永安工業區，建築物內外都有明顯的粉塵，居民一天要打掃好幾次苦不堪言。（郭先彰提供）

桃園市新屋區及笨港里因鄰近永安工業區，建築物內外都有明顯的粉塵，居民一天要打掃好幾次苦不堪言。（郭先彰提供）

桃市府環保局針對永安工業區內易產生粒狀物的事業單位加強稽查，也將針對陳情數量較多的廠家進廠查核輔導。（桃市府環保局提供）

桃市府環保局針對永安工業區內易產生粒狀物的事業單位加強稽查，也將針對陳情數量較多的廠家進廠查核輔導。（桃市府環保局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
《台中》燒烤業油煙污染 陳情案年增748件
2024/08/17 05:30

《台中》燒烤業油煙污染 陳情案年增748件
健康網》研究：避開14習慣失智降45％！ 三高、空污都上榜
2024/08/26 12:47

健康網》研究：避開14習慣失智降45％！ 三高、空污都上榜
impression

左營新核心 台積旗艦站 最後3字頭！把握良「積」！
對面鄰居不喜歡「粉味」 婦讓步配合還被求償60萬
2024/08/22 11:04

對面鄰居不喜歡「粉味」 婦讓步配合還被求償60萬
健康網》擔心沾染PM2.5狂去角質？ 過度清潔當心反傷皮膚
2024/08/19 21:58

健康網》擔心沾染PM2.5狂去角質？ 過度清潔當心反傷皮膚
impression

南台都更天王國城啟動嘉義翻轉首章
桃園市今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播