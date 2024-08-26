桃園新屋永安空污、落塵嚴重惹民怨 環保局允加強稽查

桃園市新屋區及笨港里因鄰近永安工業區，建築物內外都有明顯的粉塵，居民一天要打掃好幾次苦不堪言。（郭先彰提供）

2024/08/26 23:04

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市新屋區永安及笨港里合計有1000多戶，因鄰近永安工業區飽受空氣污染及嚴重落塵問題，建築物內外常有明顯的黑色粉塵，居民一天要打掃好幾次苦不堪言；永安里長郭先彰認為，永安是新屋著名的旅遊景點，但是空污及落塵有礙觀瞻也影響遊客到訪意願，令地方憂心；市府環保局則說，已針對永安工業區內易產生粒狀物的事業單位加強稽查，也將針對陳情數量較多的廠家進廠查核輔導。

郭先彰說，永安及笨港里鄰近永安工業區，近期空氣污染及落塵問題嚴重，像是工業區旁的福德宮，滿地常見黑色的落塵，且永安是新屋地區著名的觀光景點，類似污染清不勝清、有礙觀瞻，里辦公室自行裝設PM2.5及二氧化碳監測器，近日晚間就監測到橘燈污染，里民都希望揪出污染源予以重罰。

郭先彰還說，永安工業區內可能有工廠營業項目不同，躲避稽查造成環境污染，也懷疑是灰渣處理廠的粉塵污染，長期下來影響周邊環境帶給居民困擾，希望環保局加強抓出污染源開罰，還給地方居民乾淨的環境。

環保局表示，針對永安工業區內製程有粒狀物的工廠，已掌握7家業者，另在永安工業區附近已建置2處空品感測器，從6月初起加強稽查。另統計近3年派員稽查40次，處分2次，合計罰鍰為115萬5000元。

環保局將持續加強該區域空氣品質管理，並視必要進行煙道採樣檢測，持續透過智慧連線監控及加強查核，並於接獲民眾陳情反映時，即派員前往查處，如有發現違反空氣污染防制法將依法告發，並督促業者完成改善工作。

桃園市新屋區及笨港里因鄰近永安工業區，建築物內外都有明顯的粉塵，居民一天要打掃好幾次苦不堪言。（郭先彰提供）

桃市府環保局針對永安工業區內易產生粒狀物的事業單位加強稽查，也將針對陳情數量較多的廠家進廠查核輔導。（桃市府環保局提供）

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