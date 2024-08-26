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    首頁　>　桃園市

    富岡鐵道藝術節 蘇俊賓手繪地圖揭隱藏版美食

    桃園市副市長蘇俊賓手繪隱藏美食地圖行銷富岡。（取材蘇俊賓臉書）

    桃園市副市長蘇俊賓手繪隱藏美食地圖行銷富岡。（取材蘇俊賓臉書）

    2024/08/26 22:38

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市兩年一度「富岡鐵道藝術生活節」，8月24日起至9月1日在楊梅富岡火車站及周邊街區登場，連日以來吸引眾多藝術愛好者與鐵道迷共襄盛舉。同為鐵道迷的桃園市副市長蘇俊賓除搭上「藍皮解憂號」體驗一連串精采遊程，更手繪富岡隱藏版美食地圖在臉書分享，其中包括沒店面、Google地圖也找嘸的無名花生糖，卯足全力推廣在地美食，讓在地人也大讚蘇「懂吃」！

    蘇俊賓表示，自己認真做了田野調查，除參加藍皮解憂號以及走遍富岡鐵道藝術生活節的每一個展區外，最重要的是留了不少時間在富岡街區漫遊，深入探索富岡的魅力。他更精心手繪一張隱藏版美食地圖，3店家都是他親自踩點開發，而且距離都不遠，要讓大家體驗更豐富的富岡之旅。

    蘇俊賓推薦大井頭小吃店，沙茶牛肉炒麵一吃驚豔；隱身民宅的無名手工花生糖，沒名字、沒招牌、Google也沒有，他自己進門前也一度猶豫；檸檬冰站的創意混搭冰沙等特色美食等，供大家按圖索驥、慢慢發掘，希望大家到了富岡，除了看火車、逛老街，也可以品嘗美食，滿載而歸。

    蘇俊賓提到，富岡這張美食地圖只是「第一發」，未來還會陸續更新，包括豆花、異國料理等更多隱藏版美食，誠摯邀請大家來富岡進行一場鐵道文化體驗及美食的深度旅遊。

    大井頭小吃店，沙茶牛肉炒麵一吃驚豔。（取材蘇俊賓臉書）

    大井頭小吃店，沙茶牛肉炒麵一吃驚豔。（取材蘇俊賓臉書）

    隱身民宅的無名手工花生糖，沒名字、沒招牌、Google也沒有。（取材蘇俊賓臉書）

    隱身民宅的無名手工花生糖，沒名字、沒招牌、Google也沒有。（取材蘇俊賓臉書）

    檸檬冰站的創意混搭冰沙。（取材蘇俊賓臉書）

    檸檬冰站的創意混搭冰沙。（取材蘇俊賓臉書）

    桃園市副市長蘇俊賓出席富岡鐵道藝術生活節活動。（取材蘇俊賓臉書）

    桃園市副市長蘇俊賓出席富岡鐵道藝術生活節活動。（取材蘇俊賓臉書）

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