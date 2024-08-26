前人種樹、大家乘涼！桃園大溪月眉社區 打造暖心茶席場域

桃市大溪月眉社區邀藝術家打造社區茶席場域，取名「曲水」今啟用。（記者李容萍攝）

2024/08/26 21:59

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市大溪區月眉社區市民活動中心自2009年啟用，不僅受到在地民眾喜愛，也因曾獲環境部「國家環境教育獎」吸引來自於全國各縣市社區前來觀摩參訪，月眉社區今年以「前人種樹、大家乘涼」提案向市府文化局申請社區美學實施計畫獲得補助，邀請知名地景藝術家李柏均設計，並參考社區民眾的需求，集思廣益，以孟宗竹管等自然材質、竹編意象形塑大漢溪的水文流向結合品茶過程的茶湯水路，打造社區茶席場域「曲水」，今（26）日熱鬧啟用。

文化局推動城市美學政策，訂定社區美學實施計畫，補助脫穎而出的社區與藝術家合作，透過「桃園城市創意設計中心」媒合藝術家深入在地鄰里，以藝術共創的方式，提升城市的整體美感、這項計畫不僅僅是美化環境，更是透過社區營造及公共參與，展現地方的獨特風采與人文精神。

月眉社區發展協會理事長李後智表示，此施工基地位於月眉活動中心旁一塊空地、回溯10年前，該空地曾是月眉社區參與環境部環境改善計畫的一部分，當時社區「銀髮學堂」的長輩們便在此整理空地並種植綠籬與5棵小株的落羽杉、經過10年的成長，這些落羽杉如今已經茁壯成為遮蔭的大樹，為社區居民提供了一片綠蔭。在「前人種樹、大家乘涼」計畫的推動下，社區進一步美化這片空間，使其成為居民們閒暇時聚會、交流的理想場所。

李柏均提到，大溪區昔日為復興區的木材輸出門戶，以大漢溪爲河運管道，在地居民有特殊的水岸、木業及茶廠的記憶。本案基地位於大漢溪畔市民活動中心旁的場地，水岸景緻搭配居民栽種的樹木，景色優美。「曲水」藝術共創計畫希望以大漢溪水文、木業以及樹下飲茶聚會活動為靈感，共創出與環境呼應的社區茶席場域，也同時成為居民共創的藝術空間。

協會總幹事廖春景也說，社區民眾近4個月來在專業木工師傅指導，分工進行基地整理、埋入預鑄水泥基礎、安裝竹管構架製作，進行實木桌板安裝、竹管座椅製作，將竹製桌椅上透明漆（防水、防潮），以及在竹管打洞預防積水等加工，最後在安裝說明牌安裝及竹製屋頂加強等收尾工作，過程辛苦不馬虎，如今能嶄新茶席揭幕能坐下來乘涼，大家既開心又很有成就感。

桃市大溪月眉社區邀藝術家打造社區茶席場域。（記者李容萍攝）

桃市大溪月眉社區邀藝術家打造社區茶席場域，社區直笛隊包辦啟用表演。（記者李容萍攝）

月眉社區發展協會發動民眾參與實木桌板安裝、竹管座椅製作。（廖春景提供）

月眉社區發展協會發動民眾參與實木桌板安裝、竹管座椅製作。（廖春景提供）

月眉社區發展協會發動民眾參與基地整理、埋入預鑄水泥基礎。（廖春景提供）

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