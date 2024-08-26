即將開學！桃市復興區光華國小新生僅1人 大園航空城4小學廢校

桃園市大園區圳頭國小因桃園航空城計畫拆遷於今年廢校，周圍民宅等建物陸續進行拆除。（記者鄭淑婷攝）

2024/08/26 19:21

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕國中小即將在30日開學，今年度全市小一新生比去年減少逾1500人，新生人數最多為八德區八德國小427人，復興區光華國小與去年一樣只有1人，校長黃進成表示，開學當天仍將依慣例為新生舉行熱鬧的迎新儀式。

受到少子化影響，桃園市今年小一新生人數續減，去年2萬2009人，今年減至2萬0411人，新人人數城鄉差異大，人數最多前5所學校為八德國小427人、桃園區中山國小387人、中壢區元生國小349人、平鎮區南勢國小316人、桃園區建德國小311人；新生人數最少為復興區光華國小1人、義盛國小3人，新屋區東明國小、復興區長興國小及巴崚國小均為4人，同為學生人數第3少的學校。

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黃進成表示，光華國小學區主要涵蓋2大部落，受到部落年輕人搬遷至山下等因素影響，近年新生入學人數都在1到3人左右，目前有3個年級學生數都只有1人，今年小一新生原本有2人，1人臨時轉至竹東，開學當天將邀請耆老為新生勉勵，並由學長姊帶著新生射箭闖關。

另，大園區內4所小學圳頭、后厝、沙崙、陳康國小，因桃園航空城計畫拆遷於今年廢校，教育局表示，4校學生轉入鄰近內海國小最多共46人，轉入大園、竹圍、潮音國小人數超過10人，轉入埔心、菓林、育仁、青埔、溪海國小等校學生僅不到5人，至於教師則優先介聘到桃園市其他學校服務；竹圍國小預計明年遷至竹圍國中。

國中部分因今年新生為龍子、龍女，國一新生人數反倒呈現正成長，教育局表示，今年全市國一普通班新生共1萬9377人，新人人數最多國中前5名分別為中壢區東興國中873人、內壢國中778人、八德區大成國中734人、桃園區慈文國中701人及建國國中657人，普通班新生人數最少為新屋區永安國中僅25人。

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