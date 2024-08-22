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高鐵桃園站公益關懷 助愛奇兒家庭台中科博館一日遊

台灣高鐵桃園站幫助「天使心家族社會福利基金會」，讓愛奇兒家庭搭乘高鐵至台中一日遊。（高鐵桃園站提供）

台灣高鐵桃園站幫助「天使心家族社會福利基金會」，讓愛奇兒家庭搭乘高鐵至台中一日遊。（高鐵桃園站提供）

2024/08/22 22:16

〔記者黃政嘉／桃園報導〕台灣高鐵桃園站今天提供高鐵車票，幫助「天使心家族社會福利基金會」身障兒家庭日活動成員，搭高鐵前往台中自然科學博物館一日遊，路上同行家庭間相互支援，分享甘苦經驗，基金會感謝高鐵協助，讓家庭成員到更遠的地方，體會更豐富的風景。

天使心家族基金會組長黃秀如表示，愛奇兒是Angel（天使）諧音，指身心障礙、發展遲緩兒童，每個愛奇兒家庭在規劃外出行程時，都有額外考量，例如行動能力、生理照護，甚至經濟因素等，愛奇兒的高鐵之旅，一行50人透過同行家庭間的相互支援，分享彼此甘苦經驗，重新找回照顧愛奇兒的力量，感謝台灣高鐵的協助，讓愛奇兒家庭能到更遠的地方，體會更豐富的風景。

一位愛奇兒家長分享，曾經因為小孩不受控，突然衝向陌生人做出危險行為而被送到派出所，這次在高鐵的幫助下，大家一起出遊，一路上獲得更多包容與友好的回饋。

高鐵桃園站表示，此行還有小小鐵道迷的愛奇兒，父母特別準備火車造型的玩具，加深對高鐵的印象，看見孩子開心的笑容和家人一同出遊，就是高鐵車站裡最美好風景，將持續善盡企業社會責任，關懷更多需要幫助的旅客。

愛奇兒家庭受高鐵桃園站協助，體會更豐富的風景 。（高鐵桃園站提供）

愛奇兒家庭受高鐵桃園站協助，體會更豐富的風景 。（高鐵桃園站提供）

愛奇兒高鐵之旅，透過家庭間相互支援，找回照顧孩童的力量。（高鐵桃園站提供）

愛奇兒高鐵之旅，透過家庭間相互支援，找回照顧孩童的力量。（高鐵桃園站提供）

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