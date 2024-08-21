學生用鏡頭看世界！桃園市菁英盃青少年攝影賽 優秀作品開展

桃園市攝影研究學會理事長施美鈴（左）和以「午後，青塘園」作品在國小組獲獎的黃思緯。（記者李容萍攝）

2024/08/21 23:35

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市攝影研究學會推動攝影藝術創作，培養「攝影眼」，用照片寫故事，舉辦「第1屆菁英盃青少年攝影比賽」，主題為「山河之美」，來自全國超過1000件作品報名，各組優秀作品即日起在中壢區公所1樓展出，優勝代表今（21）日下午出席開幕式發表拍攝心得，鼓勵更多人不管拍攝的器材是手機還是相機，都可以多多拿出來拍照，記錄生活中的美。

桃園市攝影研究學會理事長施美鈴說，在台灣，攝影比賽一直是成人的專利，鮮少向學校學生推廣，為避免造成攝影斷層，學會研議提早向下傳承扎根，透過這次首屆青少年攝影比賽，她意外發現許多孩子的「攝影眼」比大人更真、更美以及更有創意，攝影是探索美麗世界的途徑，要讓孩子接受攝影，就要從小扎根，未來將會募集二手數位相機，更深更廣地推動攝影教學與比賽到莘莘學子身上。

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以「玉山北峰之美」作品在高中組獲獎中壢高商學生楊祐丞說，自己非常喜歡攝影，認為攝影是一種對待世界的方式，不管是喜歡拍攝的題材是風光又或是喜歡拍攝人文，藉由攝影都可以更加理解一個地區的故事，進而更加了解這一座城市，透過相機的觀景窗放大觀察一座城市的種種細節，透過快門去凝結住每一個美好的瞬間，可以用鏡頭享受生命，用影像體會人生。

以「午後，青塘園」作品在國小組獲獎的中壢國小學生黃思緯說，青埔園是住家青埔最美的地標之一，這裡有豐富的生態和獨特的景觀，不論清晨、午後或黃昏，都有不同的風景呈現，某一天，他在青塘園的斜張橋看到有一家人牽著小孩悠閒散步，立即拍下照片參加比賽，未來會繼續拍出更多攝影作品。

桃園市攝影研究學會理事長施美鈴（中）和得獎學生、社會組獲獎人張煦文（左1）合影。（記者李容萍攝）

桃園市攝影研究學會理事長施美鈴（左5）等人出席「第1屆菁英盃青少年攝影比賽」開幕式。（記者李容萍攝）

桃園市攝影研究學會理事長施美鈴（左2）、中壢區長李日強（右2）和高中組獲獎學生楊祐丞（中）合影。（記者李容萍攝）

桃園市攝影研究學會理事長施美鈴（左1）、中壢區長李日強（右2）和大學組獲獎學生游高驊（左2）合影。（記者李容萍攝）

桃園市攝影研究學會理事長施美鈴（左1）、中壢區長李日強（右2）和社會組獲獎人張煦文（左2）合影。（記者李容萍攝）

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