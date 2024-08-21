桃捷綠線17站有4站名用「中正」 民代批「很國民黨」

捷運綠線命名引發爭議，但捷運綠線工程仍持續進行中，圖為高架段工程。（記者謝武雄攝）

2024/08/21 20:19

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府20日公布捷運綠線各車站站名，多位綠營議員批評太誇張了，17站竟然有4站有「中正」字眼，直批「這很國民黨」，捷運工程局則說明，捷運綠線行走桃園區中正路、蘆竹區中正北路，以道路命名各地皆然，例如北捷忠孝新生站、忠孝復興站、忠孝敦化站、南京復興及松江南京站等，期間也參考民眾票選結果來命名，絕無任何政治色彩。

民進黨議員彭俊豪認為，桃園市政府公布捷運綠線各站的命名，一堆站名明明有更好、更直接易懂的選擇卻硬是選用「中正」站名，事實上根據捷工局統計資料，首選的站名沒有一個是「中正XX站」，民眾最熟悉的G09「桃園夜市」取名叫中正力行、G10「藝文特區」為「中正大興」，市府藉口專家學者意見，卻是跟民意還有地方直覺與觀光需求背離，民意的徵名活動只是過場。

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民進黨議員黃瓊慧直言，這次命名，有4個站有「中正」地名，包含G09中正力行站、G10中正大興、G13南竹中正北、G14蘆竹中正北站，但中正力行的出口就是桃園夜市、中正大興的出口就是藝文特區，她質疑「為什麼不是以地標來命名、而是硬要用最低階的路名來命名呢？」站名一堆「中正」相當混淆。

她說，張善政特別滿意巧克力站的命名，「可是巧克力工廠早就暫停營業了，為什麼獨厚這間工廠？」這樣的命名活動「根本耍人啊！叫民眾投票，結果還是取自己想要的站名，民眾投票投什麼意思的？」

捷運工程局長劉慶豐表示，捷運車站命名，必須具有地方辨識性、地標顯著性或歷史意義為命名，其中有4站以「中正」為名，主因是捷運綠線行走於桃園區中正路、蘆竹區中正北路上，屬於最具辨識性的路名，絕無任何政治色彩，至G03巧克力站，純係G03車站位於介壽路、巧克力街上，加上票選第1名，因此在捷運車站名稱評審小組審議後定名為巧克力站。

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