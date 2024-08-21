守護瀕臨絕種「赤腹游蛇」！全台首支保育巡守隊成立

赤腹游蛇無毒性，但棲地遭破壞與農藥汙染等問題，瀕臨絕種。（資料照，汪仁傑攝影、林業保育署提供）

2024/08/21 20:13

〔記者黃政嘉／桃園報導〕「有心才有辦法做，不辛苦」，桃園市龍潭區聖德里長徐春淼帶領八德社區發展協會，成立全台第一個「赤腹游蛇保育巡守隊」，保育瀕臨絕種的赤腹游蛇，復育範圍近4公頃，透過加強巡查，防範赤腹游蛇被人為干擾誤抓或死亡，還有農友提供2口池塘作繁殖棲地，共同守護赤腹游蛇生存環境。

赤腹游蛇是台灣原生半水棲蛇類，棲息於低海拔水田、草澤、埤塘及周邊渠道等地，因工商業快速發展、化學農藥使用及水汙染等因素，棲地品質劣化甚至消失，農業部今年4月新公告將赤腹游蛇從「珍貴稀有」提升為台灣第一級瀕臨絕種野生動物，目前僅分布於台北北投及桃園龍潭，參與保育可領3萬到6萬元獎勵。

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龍潭聖德里長徐春淼 任保育巡守隊長

農業部林業保育署新竹分署去年8月起委託台灣爬行類動物保育協會於桃園龍潭聖德里、八德里地區進行赤腹游蛇族群調查及緊急移置等工作，至今共救援赤腹游蛇26隻，由台北市立動物園收容照養。

現年74歲的保育巡守隊長徐春淼說，里內進行復育工作，因此接受林業署新竹分署委託成立巡守隊，與4名隊員參與保育巡守，每月至少2次，巡1次須2小時，有民眾來抓魚，會提醒他們不要弄死保育蛇，夏天特別穿雨鞋防護毒蛇、帶刀除草，甚至背5公斤割草機，辛苦是不會，有心才有辦法做。

徐春淼說，聖德里、八德里有20幾口池塘，水質乾淨，擁有赤腹游蛇喜愛的水生植物和青蛙、泥鰍等豐富生態，復育範圍近4公頃，其中2口池塘作繁殖棲地，另4口是赤腹游蛇可能的活動範圍。

農友楊衍松、邱新火提供農地和埤塘 當復育棲地

在地農友楊衍松及邱新火提供農地作為復育棲地，他們說，透過維護自家埤塘及農地等水域植生、水路暢通及友善耕作等方式，營造適合赤腹游蛇生存棲地。

桃園市龍潭區聖德里長徐春淼帶領八德社區發展協會，成立全台第1個赤腹游蛇保育巡守隊。（記者黃政嘉攝）

林業保育署新竹分署8月16日辦理保育巡守隊成立儀式，左起吳貴文、徐仕廷、陳士良、莊榮昌、徐春淼。（聖德里長徐春淼提供）

復育處池塘水淺，水生生物多，適赤腹游蛇覓食。（記者黃政嘉攝）

徐春淼在埤塘發現少見野生四角菱。（記者黃政嘉攝）

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